Eerste onderzoeksresultaten Karakter als Kompas: Welk karakter zoeken we in een paard?

Een fijn karakter, werkwillig, nuchter of juist lekker voorwaarts: als we over paarden praten, gebruiken we regelmatig woorden om hun karakter te beschrijven. Maar zoeken we eigenlijk allemaal hetzelfde type paard? De eerste resultaten van het onderzoek Karakter als Kompas laten zien dat dit niet zo is. Het gewenste karakter verschilt tussen disciplines en gebruiksdoelen.

Rick Helmink Door

Binnen het tweejarige praktijkgerichte onderzoek Karakter als Kompas: het paard in sport, training en samenwerking onderzoeken Aeres Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein, samen met verschillende partijen uit de paardensector, welke rol het karakter van het paard speelt in sport, training en de samenwerking tussen paard en mens. Uiteindelijk is het doel om paarden en mensen beter bij elkaar en bij het beoogde gebruiksdoel te kunnen laten passen.

Wenselijk karakter

Een eerste stap was onderzoeken welk karakter mensen eigenlijk wensen in een paard. Hiervoor vulden 1.065 deelnemers een vragenlijst in. Veruit de meeste respondenten kwamen uit Nederland en 90 procent was vrouw. De deelnemers vertegenwoordigden verschillende leeftijden en gebruiksdoelen. Dressuur en allround recreatie vormden de grootste groepen, gevolgd door onder andere springen, eventing en mennen.

Van 33 eigenschappen naar zeven karakterkenmerken

De deelnemers werd gevraagd een concrete situatie voor ogen te nemen waarin zij hun ideale paard zouden willen inzetten. Vervolgens beoordeelden zij het gewenste karakter aan de hand van 33 woordparen, zoals traag–voorwaarts, heet–nuchter, onvoorspelbaar–betrouwbaar en nieuwsgierig–ongeïnteresseerd.

Uit deze antwoorden kwamen zeven bredere karaktereigenschappen naar voren: meegaand, werkwillig, nuchter, voorwaarts, sociaal, avontuurlijk en voorzichtig. Daarbij staat bijvoorbeeld nuchter voor de mate waarin een paard rustig en beheerst reageert op prikkels uit de omgeving. Voorwaarts beschrijft de neiging van het paard om uit zichzelf naar voren te bewegen en vlot op hulpen te reageren. Een avontuurlijk paard is nieuwsgierig en onbevangen en verkent gemakkelijk nieuwe situaties.

Niet voor iedere discipline hetzelfde paard

Wanneer de gewenste profielen van dressuur, springen, eventing, mennen en recreatie naast elkaar worden gelegd, blijkt dat verschillende gebruiksdoelen om andere accenten vragen. Er bestaat dus niet één ideaal karakterprofiel voor ieder paard.

Dat is bijvoorbeeld zichtbaar bij nuchterheid. Voor recreatief gebruik wordt relatief meer waarde gehecht aan een paard dat kalm en beheerst blijft bij omgevingsprikkels. Binnen de sportdisciplines ligt dat accent lager, met name bij springen.

Bij voorwaartsheid zien we juist het omgekeerde patroon. Vooral voor eventing en springen zoeken mensen relatief meer een paard dat uit zichzelf graag naar voren beweegt en snel reageert op hulpen. Voor recreatief gebruik is deze eigenschap duidelijk minder belangrijk.

Ook voor avontuurlijkheid werd een verschil gevonden. Recreatieruiters wensen relatief meer een nieuwsgierig, energiek en onbevangen paard dan dressuurruiters.

Niveau speelt verrassend kleine rol

Opvallend is dat het gewenste karakter maar weinig verschilt tussen niveaus. Van recreatief en basiswedstrijdniveau tot nationale subtop en internationale topsport bleken de meeste gewenste karaktereigenschappen vergelijkbaar. Alleen voor voorwaartsheid werd een niveauverschil gevonden: op het hoogste niveau wordt relatief meer voorwaartsheid gewenst dan op lagere niveaus.

De volgende stap is minstens zo interessant: zien we deze gewenste verschillen ook daadwerkelijk terug bij de paarden zelf? Zijn eventingpaarden bijvoorbeeld werkelijk meer voorwaarts dan recreatiepaarden? En hoe hangt het karakter van paard én mens samen met de kwaliteit van hun samenwerking? Daarbij kijkt het onderzoek nadrukkelijk niet alleen naar wedstrijdsport, maar ook naar recreatie, lessen, aangepast paardrijden, coaching en andere vormen van gebruik.

De eerste resultaten maken in ieder geval één ding duidelijk: bij het zoeken naar een passend paard gaat het niet simpelweg om een “goed” of “slecht” karakter. Een karaktereigenschap die in de ene situatie gewenst is, kan in een andere situatie veel minder belangrijk zijn. De vraag is vooral: welk paard past bij welke mens en bij welk doel?

Nieuwe vragenronde staat open

Het karakter van een paard speelt een grote rol in prestaties, leervermogen, samenwerking en welzijn. Toch bestaat er nog geen duidelijke en wetenschappelijk onderbouwde manier om het karakter van paarden te beschrijven en te meten. Daar moet het onderzoeksproject Karakter als Kompas verandering in brengen. En om dat te doen is uw hulp nodig. Eerder werd onderzocht welk karakter paardenliefhebbers graag zien, de huidige vragenlijst is gericht op het volgende: hoe is het karakter van paarden in de praktijk en wat is de relatie op prestatie en samenwerking met de mens?

Klik hier om de enquête in te vullen

Lees ook:

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN).