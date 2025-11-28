Enquête: Hoe zit de levensweg van een paard eruit?

In de loop van zijn leven kan een paard door vele handen gaan: van fokkers naar eigenaren, trainers, ruiters en anderen. Elke stap brengt nieuwe omgevingen, nieuwe beslissingen en verwachtingen met zich mee die het welzijn van het paard kunnen beïnvloeden. Inzicht in deze levenslijnen is een belangrijk onderdeel van een duurzamere hippische sector, waarin het langetermijnwelzijn van paarden centraal staat.

Deze enquête maakt deel uit van een studentproject aan Hogeschool Van Hall Larenstein. Het project onderzoekt hoe paarden zich door de sector bewegen en welke vormen van waarde daarbij ontstaan of juist verloren gaan. Door jouw ervaring te delen over een paard dat je goed kent, help je ons een duidelijker beeld te vormen van de verschillende routes die paarden afleggen en de factoren die hun leven sturen.

Jouw input draagt bij aan een bredere discussie over het verbeteren van langetermijnwelzijn, het ondersteunen van betere keuzes en het creëren van een duurzamere toekomst voor paarden. Meedoen kost ongeveer 7 minuten en is volledig anoniem.

Klik hier om deel te nemen aan de enquête (Engelstalig)