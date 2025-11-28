Inspanningsfysioloog hekelt tradities in opfok en zadelmak maken

Inspanningsfysioloog dr. Carolien Munsters gaf vorige week vrijdag een uitgebreid college over de fysieke ontwikkeling en training van het jonge paard, aan een uitverkochte zaal in Ermelo. In haar verhaal viel met name de aandacht voor de periode vóór de eerste stapjes onder het zadel op. Daarnaast was ze glashelder over enkele Nederlandse gewoontes met betrekking tot opfok en zadelmak maken: sommige daarvan zijn niet zo handig of zelfs schadelijk.

Mirjam Hommes Door

Waar veel van de aanwezigen wellicht een trainingsschema voor een driejarige verwacht hadden, begon Munsters haar verhaal bij de geboorte. “In de tweeënhalf of drie jaar voordat wij met een paard beginnen, gebeuren veel essentiële dingen. We willen een paard dat belastbaar is, waar we op kunnen rijden. Om de belastbaarheid te vergroten moet je weefsels zoals pezen, kraakbeen en botten belasten. Door deze weefsels goed te belasten worden ze sterker aangelegd.”

Lees alles over het college van Carolien Munsters in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop