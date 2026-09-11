Karakter als Kompas: Vul de enquête in en ontvang een uniek karakterprofiel van uw paard

Het karakter van een paard speelt een grote rol in prestaties, leervermogen, samenwerking en welzijn. Toch bestaat er nog geen duidelijke en wetenschappelijk onderbouwde manier om het karakter van paarden te beschrijven en te meten. Daar moet het onderzoeksproject Karakter als Kompas verandering in brengen. En om dat te doen is uw hulp nodig. Eerder werd onderzocht welk karakter paardenliefhebbers graag zien, de huidige vragenlijst is gericht op het volgende: hoe is het karakter van paarden in de praktijk en wat is de relatie op prestatie en samenwerking met de mens?

Rick Helmink Door

Terwijl stamboeken duidelijke selectiecriteria hanteren voor exterieur en beweging, ontbreekt een uniforme en wetenschappelijk onderbouwde manier om het karakter van paarden te beoordelen. Dat leidt tot subjectieve inschattingen en gemiste kansen voor betere selectie, training en samenwerking.Het karakter van een paard is medebepalend voor prestaties, leervermogen, welzijn en veiligheid.

Doel

Concreet moet het onderzoek het volgende opleveren: “Aan het einde van dit tweejarige onderzoek beschikken we niet alleen over een bruikbare en relevante methode om het karakter van paarden in de praktijk te beoordelen, maar ook over nieuwe kennis over de rol van karakter in drie belangrijke domeinen: prestaties in de sport, het leervermogen tijdens training en de match tussen paard en mens. Daarmee krijgen we inzicht in welke karaktereigenschappen bijdragen aan (topsport)prestaties, welke eigenschappen bepalend zijn voor een effectieve en paardvriendelijke manier van trainen en welke combinaties van paard en ruiter of menner zorgen voor een optimale samenwerking”, vertelde dr. ir. Kathalijne Visser, die het onderzoeksproject leidt.

Uw hulp is nodig

Om dit doel te bereiken is uw hulp nodig. De enquête die nu openstaat is gericht op het volgende: hoe is het karakter van paarden in de praktijk en wat is de relatie op prestatie en samenwerking met de mens?

Punten van onderwerpen in de huidige vragenlijst: Het karakter van het paard, eventuele prestaties van het paard, het karakter van de mens en de match tussen paard en mens. Om de prestaties van het paard binnen het onderzoek te kunnen koppelen en analyseren, is het invullen van het identificatienummer van het paard gewenst (maar niet verplicht).

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. Reserveer hiervoor voldoende tijd, omdat tussentijds stoppen ertoe kan leiden dat eerder ingevulde antwoorden verloren gaan.

Een uniek karakterprofiel

U krijgt ook iets terug voor deelname: een uniek karakterprofiel voor uw paard. De terugkoppeling van het karakterprofiel volgt naar verwachting na een aantal weken.

Karakter als Kompas

De partners van het project

Dit onderzoek van Aeres Hogeschool Dronten en Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp wordt medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), en het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN).

Consortiumpartners zijn de stamboeken KWPN, KFPS en NNFPS, de KNHS, FNRS, FPG en verder de bedrijven HorseTelex, Stoeterij de Hoge Ginkel, Hippisch Centrum Nootdorp, Manege Chardon, MvM Horses en Eisma Horsesmedia.

De stamboeken en HorseTelex stellen de informatie uit hun databases beschikbaar, de stallen hebben meer te maken met de praktische uitvoering van het onderzoek. Zo zullen bijvoorbeeld de trainingspaarden van MvM Horses worden geobserveerd bij leertesten. Eisma Horses Media, de uitgever van de Paardenkrant en Horses, is mediapartner van het project.

Lees hier alles over het onderzoek: