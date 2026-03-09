Nieuwe AI-techniek ontwikkeld voor detectie van breuken bij paarden

Redactie Horses.nl
Nieuwe AI-techniek ontwikkeld voor detectie van breuken bij paarden featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Redactie Horses.nl

Een innovatief kunstmatig-intelligentie (AI)-systeem dat breuken bij paarden kan opsporen en nauwkeurig kan lokaliseren, is genomineerd voor de prestigieuze STEM for Britain 2026-prijs. Het onderzoek, uitgevoerd door het Royal Veterinary College (RVC) in het Verenigd Koninkrijk en recent gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Bioengineering, richt zich op het verbeteren van veterinaire diagnostiek met kunstmatige intelligentie.

