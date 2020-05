Whitakers Derby-specialist Glenavadra Brilliant overleden

Op zeventienjarige leeftijd is Derby-specialist Glenavadra Brilliant (v. Brilliant Lad) overleden. Sinds zijn zesde jaar was het paard bij de Whitakers op stal. Op Facebook schrijft de laatste ruiter van de Ier, James Whitaker: "Hij was een enorme persoonlijkheid die grote indruk maakte op iedereen die met hem in contact kwam."

Max, zoals Glenavadra Brilliant op stal genoemd werd, kwam elf jaar geleden uit Ierland via Michael Whitaker naar de familieboerderij in Yorkshire. Verschillende familieleden brachten hem aan de start. Het paard heeft over de hele wereld tot op het hoogste niveau gesprongen, maar zijn twee meest opvallende optredens kwamen van zijn favoriete ring in Hickstead. In 2016 won Max daar de prestigieuze Derby met William en in 2018 onder James de Queen Elizabeth II-Cup.

Voorkeur voor graspistes

James Whitaker schrijft op Facebook: “Tot aan het einde toe was zijn charisma en gedrevenheid zichtbaar. Hij deed altijd meer dan zijn best. Je kon hem zeker een Derby-specialist noemen want hij had voorkeur voor grote graspistes. Onze boerderij zal niet hetzelfde zijn zonder jou Max, dank je wel.”

Bron Facebook/Horseman.be