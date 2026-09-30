Grand Tour Stables per 1 november in Eibergen

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
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Nataliya Schumann Foto: Rick Helmink

Begin september maakten Reesink Horses en Grand Tour Stables bekend dat de locatie van de familie Reesink in Eibergen is verkocht. Per 1 november neemt Grand Tour Stables de locatie in Eibergen over. Vanuit deze accommodatie gaat Grand Tour Stables haar eigen activiteiten op het gebied van fokkerij, sport, handel en de ontwikkeling van een hengstenstation verder uitbouwen. Reesink Horses blijft als zelfstandig bedrijf actief en richt zich vanuit Uden verder op het hengstenstation en de topsport rondom Dinja van Liere en Kim Alting.

Door Rick Helmink

De Paardenkrant ging op bezoek in Eibergen en sprak met Eugène Reesink en Nataliya Schumann (manager Grand Tour Stables) over de overgang en de plannen voor de toekomst.

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