William Whitaker en Charlotte Dujardin hacken voor Brooke Hospital

Voor het vierde jaar wordt de MyHackathon georganiseerd waarbij door middel van de challenge 100 mile in 100 dagen 100 Britse ponden moet worden binnen gehaald voor Brooke Hospital for Animals. Brooke's ambassadrice Charlotte Dujardin is een van de ruiters die de challenge aangaat. Ook William Whitaker gaat hacken met een paard voor het goede doel.

Brooke Hospital for Animals komt op voor het welzijn van onder andere de ezels en andere werkpaarden over de hele wereld. De stichting daagt ruiters uit om 100 mile af te leggen in 100 dagen en daarmee 100 Pond op te halen. Ruiters kunnen lid worden van Brooke’s officiële MyHackathon Facebook-groep om hun tips te delen met honderden andere deelnemers in het hele land. Elke maand selecteert Brooke een ‘hacker van de maand’ en reikt prijzen uit, waaronder een draagtas en een bodywarmer. De challenge gaat door tot oktober.

Charlotte Dujardin

Brooke’s ambassadrice Charlotte Dujardin gaat ook dit jaar weer de challenge aan. Tegen Horse&Hound vertelt de Olympische kampioene: “Ik ben heel blij dat ik dit jaar mijn steun voor Brooke’s MyHackathon kan voortzetten. Het is een geweldige manier om fit te blijven en tijd door te brengen met je paard en tegelijkertijd een verschil te maken in het leven van werkende paarden die onze hulp het hardst nodig hebben.”

‘Goede manier om fit te blijven’

Dit jaar geeft ook springruiter William Whitaker steun aan MyHackathon. Whitaker: “Een goede manier om fit te blijven en m’n hoofd leeg te maken.”

Het door het initiatief ingezamelde geld gaat naar het werk van Brooke in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika.

Bron Horse&Hound