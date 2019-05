Wim Ernes Memorial 2019 voor Marion Schreuder

De derde Wim Ernes Memorial werd op de slotdag van het NK in Ermelo door Paul Ernes, broer van Wim Ernes, en Maarten van der Heijden, in het bijzijn van Marleen Ernes, uitgereikt aan Marion Schreuder. De organisatie van het NK Dressuur heeft de Wim Ernes Memorial in het leven geroepen. Een onderscheiding die wordt uitgereikt aan een bijzonder persoon in de hippische dressuursport, die net als Wim, samenwerking, verbinding en het delen van kennis hoog in het vaandel heeft staan.