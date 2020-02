Winnaars Horses Ruitersportwinkel van het Jaar bekendgemaakt

De winnaars van de Horses Ruitersportwinkel van het Jaar-verkiezing worden vanavond op een feestelijke uitreiking bij Van der Valk Hotel Apeldoorn-De Cantharel bekendgemaakt. Deze verkiezing is deze editie geheel vernieuwd: het is niet meer enkel een zoektocht naar de beste winkel van het jaar, maar biedt dankzij bezoeken van professionele mysteryshoppers alle deelnemende winkels een mogelijkheid om te groeien. In drie categorieën worden de awards verdeeld.

Categorie Kleine ruitersportwinkels

De winnaar van de categorie Kleine ruitersportwinkels is Het Ruiterhuis by Yaël. De vakjury kreeg bij deze winkel in Heerle een zeer warm welkom en was onder de indruk van de sfeer en goede indeling. De gepassioneerde verkoopster maakt het plaatje compleet.

“Deze prijs is een enorme eer, ik ben heel erg verrast. Ik ben zelf ook ruiter en voor mij was het altijd een dagje uit als ik ruitersportitems ging shoppen. Dat wil ik voor anderen ook creëren”, aldus winnares Yaël Reijnders.

Op de tweede plaats eindigde Ruitershop Boxmeer. De jury benoemde de mooie, verzorgde winkel en het prettige verkoopgesprek als positieve punten. Ruitersport den Besten in Hierden bemachtigde de derde plaats. De vakjury was erg enthousiast over de configurator in deze winkel waardoor meerdere opties bekeken kunnen worden voor een helm.

Categorie Grote ruitersportwinkels

Drunens Ruiterhuis was de onverslaanbare winkel in de categorie Grote ruitersportwinkels. Deze winkel in Drunen, die al eerder de award van de Horses Ruitersportwinkel van het Jaar-verkiezing won, heeft een ruim assortiment. De klantbehoefte staat centraal en er hangt een fijne sfeer in de winkel, ook bij de medewerkers onderling.

Tom Ruisbroek van Drunens Ruiterhuis: “Iedere ruitersportwinkel werkt super hard om het goed te doen, er is dus geen zekerheid om deze award te winnen. Ik had er natuurlijk wel op gehoopt. Ik vind dat de nieuwe opzet van de verkiezing goed is uitgepakt en ik ben heel benieuwd naar het juryrapport!”

Als tweede eindigde Ruiterstad, een gezellige winkel in Oirschot. De jury was enthousiast over het grote assortiment en de ruime keus. Op de derde plaats staat Ruitershop pas de Deux in Katwijk. De vakjury had een vriendelijk verkoopgesprek met de medewerker.

Categorie Webshops

Livin Horse Shop werd bekroond tot winnaar in de categorie Webshops. Deze website, gerund door de zussen Iris en Lise-Lott Gerrits, maakt een frisse indruk. De levering van een besteld product kwam met een leuk presentje.

Iris (20) en Lise-Lott (17) namen met een brede lach de prijs in ontvangst. “Wat super leuk! Wij zijn nu ongeveer drie jaar bezig en staan ook op veel evenementen. We doen veel voor de jongere doelgroep. Deze prijs is dus erg gaaf!”

De Paardendrogist bemachtigde de tweede plaats in deze categorie. Op deze professionele website met veel ‘call-to-action’ verloopt het bestelproces soepel en duidelijk. De levering van artikelen gebeurt in een doos van duurzaam karton.

Uitleg over de verkiezing

De Horses Ruitersportwinkel van het Jaar-verkiezing is deze editie geheel vernieuwd. De verkiezing is niet meer enkel een zoektocht naar de beste winkel van het jaar, maar is nu volledig gericht op het beter maken van de ruitersportwinkels. Organisator Eisma Horsesmedia, uitgever van onder meer Paardenkrant, Horses.nl, Bit en Dressuur Magazine, is daarom nauw gaan samenwerken met Mystery Review. Deze onafhankelijke partij is specialist op het gebied van kwalitatief onderzoek naar onder meer klantbeleving. Alle deelnemende winkels kregen twee afzonderlijke bezoeken door professionele mysteryshoppers, waarbij gelet werd op uitstraling van de winkel en het contact met de medewerkers. Aan de hand van deze bezoeken is voor de winkels een digitaal dashboard ingericht waarop zichtbaar is op welke punten zij uitblinken en waar doorgroeimogelijkheden liggen.

De hoogst scorende winkels bij de mysteryshoppers zijn vervolgens bezocht door een vakjury, met de opdracht op zoek te gaan naar een helm. Op basis van de behaalde scores bij zowel mysteryshoppers als vakjury zijn de winnaars tot stand gekomen. Iedere winkel in deze verkiezing krijgt een uitgebreid verslag van de beoordeling en de winnaars krijgen daarbij een analyse van online marketingspecialist Annika Rettig van Clickhorse Marketing.

Partners

Deze totaal vernieuwde Horses Ruitersportwinkel van het Jaar-verkiezing was niet mogelijk geweest zonder ondersteuning van onze partners Uvex, Schockmöhle Sports, Tonics, Stübben Steeltec, Suedwind, Kingsland, NAF, LeMieux, Amerigo en Harry’s Horse.