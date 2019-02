Wolf doodt opnieuw veulen in Niedersächsen

Nadat in december al een Shetlandpony-veulen werd gedood door een wolf, is er in de Duitse deelstaat Niedersächsen opnieuw toegeslagen door een wolf. In Neustadt am Rübenberge viel een IJslander-jaarling ten prooi aan de wolf. Het Ministerie van Milieu heeft toestemming gegeven om de wolf af te schieten.

Van de IJslander-jaarling was weinig over: alleen het hoofd, de ruggengraat en de benen werden overgelaten. De Duitse website Jawina beweert dat het niet om één wolf gaat, maar om een groep van vier of vijf wolven. De jaarling werd gedood in de nacht van 4 op 5 februari.

Klik hier voor de (let op: schokkende) foto’s.

Bron: St. Georg