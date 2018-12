Wolf lijkt zich te vestigen in Nederland

Volgens een bericht in De Volkskrant lijkt het er op dat de wolf zich weer in Nederland gaat vestigen. Er zijn er op dit moment twee, eentje verblijft op de Noord-Veluwe en het andere bevindt zich inmiddels mogelijk al enige tijd op de Midden-Veluwe.

Uit een analyse van de Wageningen Universiteit en monitoring van de natuurorganisatie Wolven in Nederland blijkt dat het gaat om twee wolvinnen. De ene wolf is sinds juli op de Veluwe, de ander sinds augustus. Mocht het eerste dier er eind januari nog steeds zijn, dan is de wolf officieel gevestigd in Nederland.

Territorium

De wolvin die sinds juli op de Noord-Veluwe verblijft maakt sinds die tijd geen slachtoffers onder landbouwhuisdieren. Dat deed ze wel voordat ze de Veluwe bereikte, zwervend door Drenthe en Overijssel. Het feit dat ze al zo lang verblijft in een groot natuurgebied met erg weinig mensen, maakt het aannemelijk dat het dier het gebied inmiddels beschouwt als haar territorium, meent Maurice la Haye namens Wolven in Nederland.

De tweede wolf bereikte de Veluwe zelfs zonder schapenslachtoffers te maken. Het is de eerste wolf in Nederland die uitsluitend via dna uit uitwerpselen is waargenomen.

Jonge wolf

Het wachten is nu op een mannetjeswolf op de Veluwe. Mocht die zich voor eind februari melden dan zijn er mogelijk later in 2019 al jonge wolven. Pas dan is de wolf ook officieel terug als in het wild levend dier in Nederland. Dat is dan precies 150 jaar nadat de laatste wolf in Nederland, in het Limburgse Schinveld, werd afgeschoten.

Wolvenmeldpunt

Sinds januari 2018 is er een speciaal wolvenmeldpunt, beheerd door de natuurorganisatie Wolven in Nederland. Dit jaar kwamen daar 1600 meldingen binnen bij de organisatie, na onderzoek bleken daar dertig daadwerkelijke waarnemingen tussen te zitten. De wolf wordt namelijk nog wel eens verward met een loslopende hond. Door middel van sporenonderzoek en poepanalyse heeft de organisatie samen met de universiteit het aantal wolven in Nederland dit jaar vast kunnen stellen: tien.

Bron: Volkskrant/ Omroep Gelderland