Aangifte tegen Friese ponyhandelaar die bijna 23.000 euro schadevergoeding incasseerde na wolvenaanvallen

Een Friese ponyhandelaar incasseerde bijna 23.000 euro aan schadevergoeding na wolvenaanvallen op zijn eigen dieren in de afgelopen twee jaar, zo meldt Stichting House of Animals op basis van WOO-documenten. Bij 16 aanvallen in twee jaar tijd vielen 25 pony's en 3 schapen van de man uit Oudehorne ten prooi, dat is 75 procent van de wolvenaanvallen op pony's in Friesland. House of Animals meent dat de man wolvenaanvallen als verdienmodel gebruikt en heeft aangifte gedaan.

De aangifte tegen de ponyhandelaar betreft het onvoldoende beschermen van zijn dieren tegen aanvallen van roofdieren, alsmede het dumpen van een dode pony. Daarbij gaf de man aan hobbymatig dieren te houden, maar House of Animals toonde aan dat hij online actief was als handelaar, zonder ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.

22.858 euro aan vergoedingen

Terwijl zijn afrasteringen in Oudehorne en Nieuwehorne ook na meerdere aanvallen nooit voldeden aan de adviesnorm, kon House of Animals via WOO-verzoeken achterhalen dat hij in twee jaar tijd maar liefst 22.858 euro aan vergoedingen ontving. Dat komt neer op een gemiddelde van 850 euro per pony.

Bewust dode dieren in de wei

“Het lijkt er zelfs op dat hij dode pony’s bewust in de wei achterlaat, wat roofdieren juist aantrekt,” zegt Karen Soeters van House of Animals. “En toch ontvangt hij daar compensatie voor. Zo ontstaat een systeem waarin het niet beschermen van vee loont en wolvenaanvallen een verdienmodel lijken te worden.”

Bij een veldonderzoek in april 2026, weergegeven in een videoreportage, trof House of Animals tientallen pony’s aan in weilanden van de betreffende handelaar. Opnieuw niet goed beschermd tegen wolven, met omgevallen rasters en zonder drinkwater. Bij de waterbakken lag een dode pony.

Na melding bij de politie bleken de dieren enkele dagen later uit de wei verdwenen. Maar de dode pony was in een nabijgelegen sloot gedumpt. Soeters: “Door het gedrag van deze ponyhouder worden niet alleen zijn eigen dieren slachtoffer, maar lopen ook andere ponyhouders in het noorden een groter risico op wolvenaanvallen.”

