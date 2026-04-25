Aantal wolven blijft groeien, Nederland telt veertien roedels

Het aantal wolven in Nederland is vorig jaar met 30 gegroeid naar 131. Dat blijkt uit de nieuwe jaarrapportage van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies.

De groei komt voor 70 procent voor rekening van de geboorte van welpen. De rest komt van over de grens naar Nederland. Vooral vanuit Duitsland komen veel wolven ‘aangelopen’.

Van alle in 2025 getelde wolven zijn er volgens de uitvoeringsorganisatie 79 nieuw in Nederland. Dat houdt in dat voor het eerst DNA van het dier is aangetroffen. Dat kan een haar of een keutel zijn, maar er wordt ook DNA gevonden van nieuwe wolven na een aanval op vee, meldt BIJ12.

Geen sporen

Hoeveel wolven er precies in Nederland leven is moeilijk te zeggen vanwege het zwerfgedrag van het dier. Zo zagen onderzoekers in een zenderonderzoek van Wageningen University & Research een dier trekken door Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland. Ook kan het zijn dat er wolven in Nederland rondtrekken waarvan helemaal geen sporen zijn aangetroffen.

Veertien wolvenroedels

Naar schatting leven er momenteel veertien wolvenroedels in Nederland. Zeven daarvan leven op de Veluwe, vier in Drenthe, twee in de Gelderse Vallei en één op de Utrechtse Heuvelrug. In tien roedels zijn vorig jaar in totaal bijna vijftig welpen geboren en er zijn 29 dode wolven geregistreerd.

1.114 schademeldingen

In 2025 kwamen bij de uitvoeringsorganisatie 1.114 schademeldingen binnen waarbij kon worden vastgesteld dat de schade is veroorzaakt door de wolf. Het jaar daarvoor waren dat er 804.

Minder aanvallen

In het eerste kwartaal van 2026 kwamen er met 255 meldingen minder aanvallen op vee binnen. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 385. Deskundigen kunnen de daling niet met zekerheid verklaren. Mogelijk nemen meer boeren preventieve maatregelen. Het kan ook zijn dat wolven meer zwijnen en herten eten. Door een bovengemiddeld aantal eikels en beukennootjes trekken deze verder de bossen in en vormen zo een makkelijke prooi.

Bron: Nieuwe Oogst