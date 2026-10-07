Aantal wolven blijft stijgen, dier duikt op in nieuwe regio’s

Er zijn dit jaar zeker 56 wolvenwelpen geboren. Daarbij komt dat het dier zich op nog eens vijf locaties in Nederland lijkt te vestigen. Het gaat om de Lauwersregio (Friesland/Groningen), Oost-Groningen, Vechtdalregio (Overijssel), de omgeving Noord-Veluwe (Gelderland) en Midden-Brabant.

Ellen Liem Door

BIJ12, dat het aantal wolven in Nederland bijhoudt, deelt dat in een update. “De groei is in de lijn der verwachting”, zegt wolvenexpert Maurice La Haye van Zodion. Hij noemt vijf nieuwe leefgebieden ‘een kleine groei’. “Er is nog meer plek voor de wolf in Nederland.”

Maar volgens La Haye gaat de groei niet meer zo snel. Hij legt uit dat in de grote natuurgebieden met veel wild al wolven leven, dus gebruiken ze nu de wat ‘slechtere gebieden’.

Een deel van die vijf gebieden wordt al langer in de gaten gehouden. Zo is er sinds juni 2025 een wolf gezien op wildcamera’s in de Lauwersregio. Maar BIJ12 spreekt pas van een nieuw leefgebied als er minimaal zes maanden achter elkaar met DNA een wolf is aangetoond.

DNA-onderzoek

Afgelopen zomer lag dat DNA-onderzoek een paar maanden stil door gesteggel over geld. Dat heeft gevolgen voor de monitoring én schadevergoedingen die boeren kunnen krijgen als met DNA wordt aangetoond dat hun dieren zijn gedood door een wolf. BIJ12 hoopt over een half jaar te kunnen bevestigen of wolven zich in de vijf genoemde gebieden hebben gevestigd.

In Nederland zijn, op Zuid-Holland na, in alle provincies wolven gezien en leven al langere tijd op veertien plekken roedels. Tel de vijf mogelijke nieuwe erbij en je komt op negentien. “We verwachten minimaal dit aantal leefgebieden”, zegt La Haye.

Zeker 56 welpen geboren

Daarbinnen zijn dit jaar zeker 56 welpen geboren. Mogelijk zijn dat er meer, want van nog niet alle leefgebieden is er informatie over beschikbaar, deelt de woordvoerder.

37 van de geboren welpen komen uit Gelderland. Dertien zagen het licht in Drenthe en zes in de provincie Utrecht. Vorig jaar werden er minimaal 52 welpen geboren. Het aantal wolven in Nederland blijft dus groeien. Welpen jagen de komende maanden mee in hun roedel.

Wolf op de grens met België

Naast de vijf mogelijke nieuwe leefgebieden, is er nog een gebied om in de gaten te houden. Er leeft al langere tijd een wolvin in het zuiden van Brabant, op de grens met België. Volgens het Vlaamse Instituut Natuur- en Bosonderzoek lijkt het er sinds augustus op dat die wolf voor het eerst een paar vormt met een mannelijke wolf. Dat paar kan komend voorjaar welpen krijgen.

Animal Rights riep daarom de provincie Brabant en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit op om dierhouders in dat gebied te verplichten wolfwerende maatregelen te nemen, en vee en hobbydieren ’s nachts op te hokken.

Een woordvoerder van de provincie zegt dat ze zich baseert op info van BIJ12, en dus niet op die van het Vlaams instituut. BIJ12 houdt die wolf in de gaten.

bron: RTL / BIJ12