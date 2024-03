Arjan Staadegaard plaatste 3,5 kilometer wolfwerend raster: ‘Niets doen is voor mij geen optie’

Tachtig paarden en pony’s, waaronder vijf Shetlanders, genieten dagelijks van de royale ruimte die ze hebben op de Mariahoeve. Die ligt nabij Renkum, het meest zuidelijke puntje van de Veluwe, en daarmee ook in wolvengebied. Eigenaar Arjan Staadegaard besloot niet af te wachten en plaatste in totaal 3,5 kilometer wolfwerend raster om het terrein waar de pensionpaarden lopen. “Honderd procent zekerheid heb je nooit, maar ik heb er in ieder geval alles aan gedaan.”

De omvang van het terrein dat Arjan Staadegaard afzette, 55 hectare groot, maakt het al een indrukwekkend project. Ook de grondige aanpak valt op. De paarden en pony’s lopen niet bij de omheining, langs hun paden staat een binnenheining met twee stroomdraden, maar toch is er een extra lint bovenlangs het wolvenraster geplaatst vanwege de zichtbaarheid voor de paarden. De heining is tien centimeter hoger (1,30 m.) dan de richtlijnen van B12 aangeven. Harold Zoet, gedeputeerde van de Provincie Gelderland, kwam al een kijkje nemen. “Ik heb hem zelf uitgenodigd”, licht Staadegaard toe. “Er komt nu subsidie voor paardenhouders in Gelderland, maar er is nog veel weerstand en veel voorbeelden zijn er nog niet. Het leek me goed dat ze hier konden bekijken hoe het eruit kan zien.”

