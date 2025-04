Beschermde status wolf waarschijnlijk in mei afgezwakt

Het voorstel van de Europese Raad om de beschermingsstatus van de wolf te verlagen wordt gesteund door de permanente vertegenwoordigers van de EU-lidstaten (Coreper). Als volgende maand ook het Europees Parlement ermee instemt, is de verlaagde status een feit.

De aanpassing van de Habitatrichtlijn is nodig om de al aangepaste Conventie van Bern te implementeren in de Europese Unie. Die conventie is een internationaal verdrag rond het behoud van planten- en diersoorten.

Meer mogelijkheden

Als het Europees Parlement akkoord is met het voorstel, wijzigt het beschermingsniveau van wolven van ‘strikt beschermd’ naar ‘beschermd’. Dit moet lidstaten meer mogelijkheden bieden bij het beheer van wolvenpopulaties. Nu mag de wolf niet worden bejaagd.

Instandhouding

Ondanks de verlaagde beschermingsstatus moeten EU-lidstaten er nog steeds voor zorgen dat de wolf een gunstige staat van instandhouding heeft. Bovendien moeten de landen de populaties monitoren en zo nodig een tijdelijk of lokaal jachtverbod instellen.

De lidstaten mogen de wolf zelf nog beschouwen als een strikt beschermde soort. Dat betekent dat ze strengere maatregelen kunnen treffen voor de bescherming van het dier.

