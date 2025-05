Beschermde status wolf wordt verlaagd in EU: afschieten stap dichterbij

Het Europees Parlement heeft vandaag voor een verlaging van de beschermde status van wolven gestemd. Maar dat betekent nog niet dat wolven nu makkelijker kunnen worden afgeschoten in Nederland. Wetgeving en andere voorwaarden houden dat nog tegen.

De beschermde status van de wolf gaat van ‘strikt beschermd’ naar ‘beschermd’. Daar stemde een meerderheid van het Europees Parlement vandaag mee in. 371 parlementsleden stemden voor het verlagen van de strikt beschermde status. 162 leden stemden tegen en 37 leden onthielden zich van stemming.

Formaliteit

Het besluit moet nu alleen nog worden goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie, maar dat is een formaliteit. Als dat is gebeurd, kunnen wolven makkelijker worden gedood in de Europese Unie (EU). Wel blijft het roofdier beschermd. En om een wolf te mogen afschieten, moet nog steeds aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.

Nationale wetgeving

In Nederland verandert de komende tijd in de praktijk niets. Daarvoor moet eerst de nationale wetgeving worden aangepast. Staatssecretaris Jean Rummenie (Landbouw) is daarmee bezig. Het wetsvoorstel ligt klaar, maar het duurt nog even voor de wet vervolgens is aangepast.

Gunstige staat van instandhouding

Om wolven te mogen doden moet ook sprake zijn van een zogeheten gunstige staat van instandhouding in Nederland. Dat betekent dat de populatie wolven in ons land sterk genoeg moet blijven als daar een wolf uit wordt weggehaald. Op dit moment is dat voor Nederland niet duidelijk. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.

Lange weg

Het verlagen van de beschermde status van de wolf was een lange weg. Al sinds 2023 wordt binnen de EU gewerkt aan het makkelijker kunnen doden van wolven, voornamelijk omdat vee wordt aangevallen door het roofdier. Eind vorig jaar werd met een aanpassing van het Verdrag van Bern een van de laatste belangrijke hobbels genomen.

Bron: Nu.nl