Bestuur Interprovinciaal Overleg keurt Wolvenplan 2025 goed

Eind vorige maand kwam het Interprovinciaal Overleg met een concept wolvenplan 2025, inmiddels heeft het bestuur het wolvenplan 2025 vastgesteld en daarmee is het plan nu definitief. Het wolvenplan biedt gezamenlijke uitgangspunten om het samenleven met wolven in Nederland in goede banen te leiden. Daarbij wordt ingezet op schadepreventie, richtlijnen voor ingrijpen, publiekscommunicatie en samenwerking tussen de provincies en het Rijk.

Het wolvenplan 2025 vervangt het wolvenplan uit 2019 en het addendum uit 2023. Elke provincie vertaalt deze uitgangspunten naar eigen wolvenbeleid, passend bij de regionale situatie.

Meer aandacht voor schadepreventie

Eén van de nieuwe richtlijnen is het stimuleren van dierhouders om wolfwerende rasters te plaatsen om aanvallen op vee te voorkomen. In veel provincies is subsidie beschikbaar voor zo’n raster. In de vernieuwde Faunaschade PreventieKit staat waaraan een wolfwerend raster moet voldoen. In het wolvenplan staat dat zo’n raster in de toekomst verplicht kan worden voor een tegemoetkoming in wolvenschade.

Betere samenwerking met het Rijk

Het Rijk en de provincies werken samen binnen de Landelijke Aanpak Wolven. Binnen die Landelijke Aanpak wordt aandacht besteed aan onder andere preventieve maatregelen tegen wolvenschade, kennisdeling en internationale samenwerking. De uitgangspunten van de Landelijke Aanpak zijn meegenomen in het nieuwe wolvenplan, maar over de uitvoering van de Landelijke Aanpak moeten nog financiële afspraken met het Rijk worden gemaakt.

Onderdeel van de Landelijke Aanpak Wolven is het Landelijk Informatiepunt Wolf, dat wordt opgericht door het Rijk en de provincies. Burgers, dierhouders en andere belanghebbenden kunnen straks terecht bij het Informatiepunt voor betrouwbare en actuele informatie over wolven.

Bekijk hier het wolvenplan 2025

Bijlage met Interventierichtlijnen

In de Interventierichtlijnen van het wolvenplan staat hoe er gereageerd kan worden op gevaarlijke situaties met wolven. In het nieuwe wolvenplan zijn meer scenario’s en mogelijkheden voor ingrijpen beschreven bij incidenten tussen wolven en mensen, honden of vee en bij een dode of gewonde wolf.

Bekijk hier de bijlage met interventierichtlijnen

Bron: BIJ12