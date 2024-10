BIJ12 publiceert toelichting over waardebepaling rund en paard bij wolvenschade

BIJ12 heeft toelichtingen gepubliceerd over de waardebepaling van gehouden runderen en paarden bij wolvenschade. In juli publiceerde BIJ12 de prijzen voor deze dieren. Naar aanleiding daarvan ontving BIJ12 vragen over de methode van waardering. Om deze vragen te beantwoorden, zijn nu toelichtingen beschikbaar. "Met de gebruikte methode wordt de waarde van dieren, en daarmee de tegemoetkomingen in wolvenschade, zorgvuldig en eenduidig vastgesteld", aldus BIJ12.

Als een gehouden rund of paard wordt verwond of gedood door een wolf, heeft de dierhouder recht op een tegemoetkoming. BIJ12 verleent die tegemoetkoming namens de provincies. De hoogte van de tegemoetkoming wordt bepaald aan de hand van de waarde van het dier en de eventuele kosten voor de dierenarts en afvoer van het kadaver. In de Richtlijn taxatie bij wolvenschade aan landbouwhuisdieren staat welke kosten in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Waardebepaling door taxateurs

De waarde van het dier is afhankelijk van veel factoren en moet zorgvuldig worden bepaald. Daarom heeft BIJ12 advies ingewonnen over de methode en prijzen bij Agrotax Expertise en Taxatiebureau Heidehuizen. Dat advies is afgestemd met sectorpartijen en vervolgens vastgesteld door BIJ12. Taxateurs die wolvenschade opnemen in opdracht van BIJ12, gebruiken de methode en prijzen sinds 10 juli 2024 bij hun waardebepalingen.

Waardebepalende factoren

De taxateur verzamelt eerst gegevens over het rund of paard, zoals het ras, geslacht en de leeftijd. Vervolgens wordt aan de hand van het gebruiksdoel vastgesteld in welke taxatiegroep het dier valt. De uiteindelijke waarde van het dier wordt bepaald aan de hand van de basisprijzen, zoals vermeld in de tabellen met normwaarden (download hier voor runderen en paarden en pony’s), in combinatie met eventuele bijzonderheden. Onder de tabellen wordt uitgelegd in welke gevallen de basisprijs hoger of lager uitvalt.

Het correct waarderen van een rund of paard is niet eenvoudig. Daarom kan in bepaalde gevallen, zoals bij dieren met sportprestaties, een tweede taxateur of gespecialiseerde paardentaxateur worden ingeschakeld.

Toelichting waardebepaling runderen

Toelichting waardebepaling paarden en pony’s

Bron: BIJ12