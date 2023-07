Burgemeester heeft geen spijt van doodschieten wolf

Het afschieten van een wolf zondag in het Drentse Wapse zorgde voor veel commotie en uiteenlopende reacties. Maar burgemeester Rikus Jager heeft er geen spijt van dat hij de wolf heeft laten doodschieten, vertelt hij aan NU.nl. "Het veroorzaakt rust in de omgeving. Dat is belangrijk."

Rikus Jager werd zondag rond 7.30 uur gebeld met het bericht dat er twee mensen waren aangevallen door een wolf. Het ging om een schapenhouder en zijn zoon, die hadden gezien dat een wolf hun vee aanviel.

Binnen de omheining

Volgens de burgemeester van Westerveld was de wolf twee keer op de vader en de zoon afgerend. De eerste keer bevonden de twee zich binnen de omheining van het weiland. “De vader viel en de zoon is toen voor hem gaan staan en heeft bewegingen gemaakt. Misschien heeft hij het dier bij de kop geraakt met een stok.”

Wolf grijpt man

De tweede keer dat de wolf naar hen toe rende, stonden vader en zoon buiten het hek. “Ze hebben gezwaaid met de stok en geroepen. De wolf greep de vader toen bij zijn pols of hand.”

Ontsnappen

Jager zegt dat hij diverse organisaties heeft gebeld om advies in te winnen, maar het was volgens hem ook lastig om mensen te bereiken. “Dat is wel maar een paar keer geprobeerd, maar tegelijkertijd heb je ook te maken met of de wolf nog zou ontsnappen. En in welke toestand zou die dan verkeren?”, vraagt de burgemeester zich terugblikkend af.

Veiligheid in gedrang

Volgens Jager was de veiligheid behoorlijk in het gedrang. Hij zegt dat het niet zeker was dat de wolf binnen de hekken zou blijven. “Er lag een stapel strobalen binnen de omheining en daar had hij eerder ook al op gezeten. Er loopt ook een weg langs het weiland, waar mensen lopen en fietsen”, vertelt de burgemeester verder over zijn afweging. “En toen ik de beslissing nam had ik niet de indruk dat de wolf inactief was.”

Tegenstrijdige berichten

Jager moest daarbij wel varen op het oordeel van anderen, aangezien hij pas na de dood van de wolf in Wapse arriveerde. Toen het besluit om de wolf te doden al genomen was, hoorde Jager van sommigen dat de wolf was gaan liggen. Anderen spraken dat volgens hem tegen.

Geen ander oordeel

Het oordeel van Jager was niet anders geweest als de wolf inderdaad rustig in het gras had gelegen, zegt hij. Hij maakt daarbij de vergelijking met een aanhouding. “Mensen kunnen bij een aanhouding rustig zijn, terwijl ze daarvoor heel agressief gedrag hebben vertoond. Dat leidt er dan niet toe dat je een ander oordeel hebt.”

Aangifte

En dus schoot uiteindelijk een opgeroepen specialist van de politie de wolf met een geweer dood. Inmiddels zeggen meerdere partijen dat ze aangifte tegen Jager en de schapenhouder uit Wapse hebben gedaan, al heeft de burgemeester dat nog niet officieel gehoord.

Juiste besluit

Bang voor het oordeel van een rechter is Jager niet. “Het besluit was het juiste besluit en als er een rechtszaak komt heb ik daar alle vertrouwen in. Ik hoop dat duidelijk wordt wat wel en niet de bedoeling is en wie welke bevoegdheid heeft op welk moment.”

Bron: Nu.nl