Deze week… Grote zorgen om de wolf in paardenland

Deze week lees je in De Paardenkrant een groot dossier over de wolf, en dan specifiek de wolf in paardenland. Paardenmensen maken zich grote zorgen over de komst van de wolf. Of ze nu midden tussen de roedels wonen of nog geen wolf in hun omgeving hebben gehad: de wolf maakt veel los. En waar sommigen hun maatregelen beperken tot het knarsetandend vaker binnen zetten van jonge veulens en minipony’s, zijn er ook paardeneigenaren die hun erf in een vesting veranderen, niet meer op buitenrit gaan of zelfs verhuizen. Dat het onderwerp leeft, is een understatement: maar liefst 2.100 mensen vulden de enquête op Horses.nl in.

Naast zorg is er ook boosheid. En dat komt niet alleen door de daadwerkelijke aanvallen, maar ook doordat veel mensen vinden dat hun zorgen niet serieus genomen worden. Het gebrek aan actie vanuit provincies, gemeenten en natuurbeheerders is een acuut pijnpunt. Ook het feit dat de verantwoordelijkheid voor bescherming tegen de wolf bij de dierhouders wordt gelegd steekt, men heeft het gevoel dat de paarden moeten wijken en welzijn moeten inleveren, terwijl de wolf vrij spel krijgt. Tenslotte leiden de hoge verwachtingen die de autoriteiten lijken te hebben van wolfwerende rasters tot steeds minder begrip en acceptatie van de wolf onder paardenhouders, die in meerderheid niet of slechts deels in wolfwerende hekken geloven.

Lees de uitkomsten van onze enquête, interviews met paardenhouders en nog veel meer interessante artikelen over de wolf in De Paardenkrant nr. 8, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Bijna 70% van paardenhouders zet paarden meer op stal door aanwezigheid wolf

Paardenmensen maken zich grote zorgen over de komst van de wolf en het toenemend aantal aanvallen en interacties in Nederland. Maar liefst 2.100 mensen namen de moeite om onze enquête op Horses.nl in te vullen. In de vragen ging het vooral over hoe mensen omgaan met de wolf en of ze bijvoorbeeld wolfwerende hekken geplaatst hebben.

Belangrijke uitkomsten van de enquête: Bijna iedereen is (enigszins tot zeer) bezorgd en veel paardenhouders hebben maatregelen genomen, zelfs al heeft lang niet iedereen een officieel ‘wolfwerend raster’. De impact die de wolf heeft op paardenhoudend Nederland is groot, ook buiten de Veluwe en de Fries-Drentse grensregio. Niet alleen het management is veranderd, ook de manier waarop mensen hun hobby beleven wordt door de wolf beïnvloed.

Lees verder in de Paardenkrant van deze week

Interviews met paardenhouders – polarisatie regeert bij de wolf

In onze enquête over de maatregelen die paardenhouders nemen om hun dieren tegen de wolf te beschermen, vroegen wij respondenten ook of we hen mochten benaderen met extra vragen. Net zoals we deden bij eerdere vragenlijsten over bijvoorbeeld politiek of fokkerij. De korte interviews die daaruit resulteerden gebruiken we als illustratie van de enquêteresultaten. In dit geval bleek het iets lastiger.

Mensen willen namelijk best over de wolf praten en ook over de hekken die ze al dan niet geplaatst hebben, maar velen willen niet met hun naam in de krant. In sommige regio’s is de polarisatie rondom de wolf dusdanig opgelopen dat mensen die in de media komen over dit onderwerp of die slachtoffer zijn geworden van een wolvenaanval, of informatie willen geven over wolfwerende maatregelen, bedreigd worden. Daarbij gaat het zowel om voor- als tegenstanders van de wolf waardoor aan beide kanten veel mensen inmiddels huiverig zijn om zich uit te spreken. Daarom hebben we besloten om alle gesprekken die we met paardenhouders hadden over dit onderwerp te anonimiseren.

Lees interviews met verschillende paardenhouders in ons dossier ‘Wolf in paardenland’

Meer dan 20.000 wolven in Europa: afschieten in Nederland is in ieder geval geen duurzame oplossing

Volgens schattingen zijn er inmiddels meer dan 20.000 wolven in Europa en daarmee staat sowieso vast: uitsluitend Nederlands beheer van de wolf heeft sowieso geen zin als er geen groot hek om Nederland komt te staan. In dit artikel bekijkt de Paardenkrant de wolvensituatie in heel Europa: Nederland is niet het enige land dat moet dealen met de wolf, 24 van de 27 EU-lidstaten hebben te maken met de wolf. Het ene land gaat er anders mee om dan het andere, waarbij overall vast te stellen is: waar de wolf is, vallen slachtoffers en overal in Europa heeft de wolf veel tegenstanders.

Lees meer over de wolvensituatie in Europa in ons wolvendossier.

Schapen 1,5 jaar veilig in wolvengebied, maar geen garanties

Hoewel wolven zich al sinds 2015 vergrijpen aan (landbouw)huisdieren in Nederland is aan het advies voor het beschermen van vee in al die jaren weinig veranderd. Een net of zes draden met stroom, 1,20 m. hoog en maximaal 20 centimeter boven de grond, is de norm die BIJ12 hanteert. In combinatie met ’s nachts op stal zetten en eventueel een kuddebeschermingshond, veel andere opties lijken er niet te zijn. Schapenhouder Henry Hoiting legde zich er niet bij neer en bedacht en testte één van de zeldzame innovaties.

Eigenlijk wil schapenhouder Henry Hoiting nu even niets kwijt over zijn bevindingen. De testfase, die nu anderhalf jaar duurt, is bijna afgerond en Hoiting is bezig zijn rapportage af te ronden. Komende week komt de gedeputeerde van de provincie met een afgevaardigde vanuit het ministerie van LVVN op werkbezoek en pas daarna wil Hoiting verder praten over de conclusies en een vervolg. “Stel dat de wolf vannacht wél binnenkomt… Ik wil echt zeker zijn van mijn zaak en geen fantasieverhalen vertellen. Zelf ben ik in het verleden ook teleurgesteld geraakt in middelen die toch niet werkten en ik weet dat het alleen maar weerstand oproept.”

Lees een interview met Hoiting in het dossier Wolf in paardenland.

LLN ook in tweede seizoen nog niet wat het zou moeten zijn

De landenwedstrijd kent een lange historie en traditie binnen de springsport. Sinds 1910 werden landenwedstrijden allemaal verreden onder de reglementen en vlag van de FEI en namen ze een steeds prominentere plaats in op de kalender. Vooral na de Tweede Wereldoorlog nam de landenwedstrijd een grote vlucht en werd deze door ruiters steeds belangrijker gevonden. Dat lijkt nu niet meer het geval. In Abu Dhabi namen afgelopen weekend slechts zes ruiters uit de top vijftig van de FEI-ranking deel. En ook in andere opzichten is de Longines League of Nations niet het vlaggenschip dat het zou moeten zijn.

Lees een analyse van Marcel Dufour in de Paardenkrant van deze week.

Ruijgrok: ‘Spektakel is leuk, maar wel vanuit ontspanning’

Op het WK voor jonge dressuurpaarden vormden Michael Ruijgrok en zijn stoere vos Mauricio afgelopen zomer al een opvallende combinatie. Een beetje uit het niets en als vreemde eend in de bijt tussen de gevestigde orde. Op Jumping Amsterdam en de afgelopen KWPN Stallion Show kwam het duo opnieuw in actie voor het grote publiek. Zichtbaar met heel veel plezier én gemak presenteerde de Total US-zoon zich in Den Bosch in een showblok rondom het WK. Zijn aanleg voor de verzameling tentoonspreidend. “Ik ben na de hengstenkeuring echt overspoeld met reacties, stuk voor stuk positief. Echt enorm leuk om mee te maken”, vertelt de 35-jarige Michael Ruijgrok enthousiast.

Lees een interview met Ruijgrok en zijn opvallende Mauricio in De Paardenkrant van deze week.

Historie nationale dameskampioenschappen tuigpaardensport

In de tuigpaardensport was er tot 1970 geen sprake van een nationaal kampioenschap voor het ‘damesnummer’. Daar kwam in 1970 verandering in toen de NHS besloot om voor het eerst een kampioenschap voor de deelnemers aan deze rubriek uit te schrijven. De UTV in Utrecht had de primeur en volgens de vastgestelde criteria mochten er alleen dames meedoen die in 1970 viermaal in de prijzen hadden gereden met een paard voor de tandemkar, het tweewielig rijtuig. De eerste kampioen werd Rumanus (v. Oregon) van de heer Henk van Tuyll in handen van Berry Damen, dochter van Cees Damen uit Neerlangbroek onder Utrecht. Voor eigen publiek konden Berry en Rumanus niet verliezen.

Lees er verder in de Paardenkrant van deze week.

HK Zangersheide groeit: 120 hengsten aangeboden, 37 goedgekeurd

Op de derde editie van Zangersheide International – een viersterren concours op Sentower Park gecombineerd met de voorjaarshengstenkeuring – was te merken dat het concept aanslaat. In totaal werden 120 hengsten aangemeld en daarmee is er (in tegenstelling tot veel andere stamboeken) bij Zangersheide een groeiende tendens zichtbaar. De vrij ruim keurende commissie gaf aan 37 hengsten groen licht.

De Zangersheide-keuring is, zeker in de nieuwe vorm gecombineerd met een viersterrenconcours en (minstens zo belangrijk) een goedlopende veiling, zondermeer een volwaardige hengstenkeuring, die niet onderdoet voor de keuringen van andere Europese stamboeken. Wat opviel is dat er dit jaar, in vergelijking met voorgaande jaren, relatief weinig hengsten waren die onnatuurlijk sprongen. De deels vernieuwde hengstenkeuringscommissie van Zangersheide, met ‘oude rot’ Eric Levaillos en nieuwkomers Tim Rieskamp-Gödeking en Stijn Van Campenhout nodigde ongeveer de helft (64 hengsten) uit voor de tweede dag vrijspringen en uiteindelijk werden 37 hengsten goedgekeurd.

Lees alles over de Z-voorjaarskeuring in de Paardenkrant van deze week.

Royal Esther SVN en Robijn VDA dansen er bovenuit

Met de startlijst in de hand kon je vooraf al nagaan dat de IBOP vorige week donderdag in Brummen aan het eind zijn ontknoping zou krijgen, en dat was ook zo. Nadat Nina van Mook haar Rumathika naar 83 punten stuurde, schitterde in de voorlaatste groep de Gelderse kampioene Robijn VDA. Zij liep onder Cynthia Eggenkamp met veel lossigheid naar 87 punten en werd elite. Als kers op de taart verscheen Royal Esther SVN om opnieuw haar kwaliteit te showen. Met Sjuul Spelt danste ze met veel power en houding naar 88,5 punten en het eliteschap. Alle drie talentvolle merries komen uit bewezen stammen en toonden veel werklust.

Henk Diks: ‘Paardenwelzijn was een nog niet uitgevonden term’

Iris Boelhouwer stopt als directeur topsport bij KNHS

Mel Thijssen toont opnieuw vorm in Hongkong

Kleine groep hengsten voor KWPN-voorjaarsonderzoek

Janneke Folkertsma en Sofi Vaïsanen nemen nieuwe dressuurbokalen in ontvangst

Udo de Haan wint opnieuw de tinnen menner

