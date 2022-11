Dierenartsen sturen minister brandbrief over wolven in Drenthe en omstreken

In Drenthe en omliggende gemeenten veroorzaken wolven verreweg de meeste schade; dierenartsen in de regio worden dagelijks geconfronteerd met aanvallen op schapen, koeien en pony's. Zij zijn er klaar mee en willen dat er actie wordt ondernomen. Drie praktiserend dierenartsen uit de regio, Karina Beuving, Katrien Verbist en Bernd Hietberg, schreven een brandbrief, ondertekend door vijftig beroepsgenoten, aan landbouwminister Adema.

De dierenartsen ondervinden problemen door het handelen van uitvoeringsorganisatie BIJ12. Verder spreken ze zich uit over de aanwezigheid van de wolven in Drenthe en omliggende provincies. Er zijn grote zorgen over de veiligheid en het welzijn van dieren, specifieke problemen voor de melkveesector en zorgen over de toekomst.

Onnodig lijden

Onduidelijke communicatie van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie die zich bezighoudt met de afhandeling van de wolvenschade, veroorzaakt volgens de dierenartsen in sommige gevallen onnodig lijden van dieren. ‘Het is reeds verschillende malen voorgekomen dat een dierenarts die tijdig aanwezig was bij een ernstig gewond dier werd weggestuurd omdat door BIJ12 aan de diereigenaar werd aangegeven dat er eerst nog monster moesten worden genomen. Met als resultaat dat deze dieren soms enkele uren langer hebben moeten lijden. Verder zijn er (gelukkig) ook dieren die we nog kunnen helpen door hun wonden te behandelen. Maar ook hier geldt dat we moeten wachten. We kunnen niet hechten of andere vormen van wondverzorging toepassen voordat deze dieren bemonsterd zijn.’

Meer dode dieren dan vermeld

Verder ontbreken er volgens de dierenartsen dode dieren in de lijsten van BIJ12. ‘We missen de dieren die later door een dierenarts geëuthanaseerd zijn. Hierdoor ontstaat er een grove onderschatting van het aantal dieren dat slachtoffer is geworden van een wolvenaanval.’

Een door de wolf gedood schaap in Drenthe. Bron: Bernd Hietberg

De dierenartsen sluiten af met: ‘We denken dat de huidige situatie niet langer houdbaar is en we vragen u dus dringend na te denken over een langetermijnaanpak ten aanzien van de wolf in Drenthe.’

Vanwege de genoemde voorbeelden en de privacy van de ondertekenaars plaatsen we niet de hele brief online.

Aandacht in de media

Ook de nationale media besteden inmiddels aandacht aan de wolvenproblematiek. In het NPO Radio 1-programma Smaakmakers werd vanochtend gesproken over de brandbrief met een van de opstellers, Karina Beuving. Daarnaast is aanstaande zondag een gehele (tv-)uitzending van Pointer gewijd aan dit onderwerp.

De uitzending van Pointer (KRO-NCRV) over de wolf is op zondag 20 november, 22:10 uur te zien op NPO2. Lees meer

De uitzending van Smaakmakers beluister je hier: Karina Beuving en Lennard Jasper over benarde situatie van de wolf in Nederland | NPO Radio 1

Bron: Horses.nl