Discussie rond de wolf in Nederland verandert

Vooralsnog zijn Nederland en België de enige landen in Europa waar geen beheermaatregelen rond de wolf plaatsvinden. “Dat komt omdat er in de Tweede Kamer destijds een motie is aangenomen waarin besloten is vast te houden aan de strikt beschermde status van de wolf”, legt Harold Zoet, gedeputeerde in Gelderland, uit. Inmiddels is er veel gebeurd en daarmee is ook het sentiment in Nederland veranderd. “Ik merk dat de discussie kantelt.”

Met zeker tachtig wolven in zeven territoria en 190 door wolven gedode landbouwhuisdieren in 2023 staat ‘de wolf’ hoog op de agenda in Gelderland. Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft in november al een voorstel neergelegd waarin staat hoe zij met de wolf willen omgaan, afgelopen week vond de ‘oordeelsvorming’ plaats. De naam van het plan is veelzeggend: ‘Grenzen stellen aan de wolf in Gelderland’. Het komt neer op een ruimere subsidieregeling voor preventie (ook voor paardenhouders, één miljoen per jaar), een duidelijke definitie van een probleemwolf (waarna afschot plaatsvindt) en beheermaatregelen om verdere groei van de populatie te voorkomen zodra ‘Europa’ dat toestaat.

