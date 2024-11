Dit jaar al veel meer wolvenaanvallen dan in heel 2023

Wolven hebben dit jaar al veel vaker dieren aangevallen dan in heel 2023. In de eerste negen maanden van 2024 zijn 491 aanvallen op dieren geregistreerd, tegenover 399 in heel vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van gegevens van BIJ12, de organisatie die voor de provincies wolvenzaken afhandelt.

De meeste aanvallen vonden plaats in de noordoostelijke provincies, vooral in Gelderland. Daar heeft de wolf dit jaar al 237 keer toegeslagen, meer dan twee keer zo vaak als in heel 2023. In Noord-Brabant daalt het aantal wolvenaanvallen. In 2020 sloegen de dieren nog zeker 50 keer toe, vorig jaar was dit nog maar 22 keer. Dit jaar staat de teller op 12, met nog 5 meldingen waarbij niet bekend is of de aanval door een wolf is gepleegd.

Hele poos weg

Volgens Noord-Brabant is er een verband tussen de afname van het aantal aanvallen op vee en de verminderde aanwezigheid van wolven in de provincie. Een wolf die zich tussen 2020 en 2023 op De Groote Heide in het zuidoosten van Brabant had gevestigd, is al een ‘hele poos weg’, meldt een woordvoerder van de provincie. “En van zwervende wolven waren er dit jaar ook minder in Brabant. Maar dat zijn natuurlijk dagkoersen die zomaar kunnen veranderen.”

400.000 euro

Veehouders die schade ondervinden van wolvenaanvallen kunnen een tegemoetkoming ontvangen. Dit jaar hebben de provincies vooralsnog bijna 400.000 euro aan vergoedingen uitbetaald aan boeren, bijna evenveel als in heel 2023. Het bedrag voor 2024 kan nog oplopen, omdat bij sommige claims nog niet duidelijk is of de boer recht heeft op een tegemoetkoming.

Van één naar elf

In bijna alle gevallen hadden de landeigenaren niet genoeg preventieve maatregelen getroffen om schade door wolven te voorkomen, blijkt uit de gegevens van BIJ12. Dat wolven steeds vaker toeslaan komt doordat er ook steeds meer wolven in Nederland leven. Vijf jaar geleden was er slechts één wolvenroedel, nu zijn dat er elf.

Werkelijke aantal

Het werkelijke aantal aanvallen kan nog hoger liggen. Een aanval doorgeven aan BIJ12 is namelijk niet verplicht. Bovendien zijn alleen de situaties meegeteld waarbij met zekerheid vaststaat dat de schade door een wolf is veroorzaakt. Van nog zeker 166 gevallen die de afgelopen maanden plaatsvonden is niet bekend of een wolf ermee te maken had.

Bron: Nieuwe Oogst