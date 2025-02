Drachtige merrie en hengstje doodgebeten in Hierden

In een weide in Hierden (provincie Gelderland) zijn een hoogdrachtige shetlandpony en een hengstje doodgebeten, waarschijnlijk door drie wolven. Twee andere shetlanders werden gewond achtergelaten. De rest van de kudde is direct weggehaald.

De pony’s zijn eigendom van het echtpaar Haklander. Zelf woont het echtpaar aan de Lageweg. Hun acht pony’s staan, of liever gezegd stonden, in de wei bij het Boerenstrandje aan het Veluwemeer. Vlak bij het weiland waar eind november ook wolven toe hebben geslagen en negen schapen doodden.

Drie wolven

De beheerder van Natuurmonumenten, eigenaar van de weilanden, was ter plaatse gekomen. Hij is het met echtpaar Haklander eens dat wolvenhekken geen zin hebben. Die zijn er dan ook niet, om de landerijen aan het Boerenstrandje. “Ik zie op filmpjes dat wolven gewoon over hoge hekken springen”, zegt hij. Hij heeft een onderzoeker meegenomen die foto’s van de sporen maakt. “Voor zover ik kan zien, waren het drie wolven”, zegt deze.

Pony-hobby voorbij

Het echtpaar heeft al tien jaar shetlanders. “We hebben ze voor ons plezier. Het is een enorm leuke hobby, op onze leeftijd. Het was ook weer zo spannend welk veulentje eraan zat te komen.” Een handelaar heeft direct de rest van de shetlanders meegenomen. “We kunnen ze niet meer houden. Pony’s horen in de wei. En dat kan hier niet meer. Er lopen al geen schapen meer. Dus nu zijn de pony’s aan de beurt.”

Lees verder op Harderwijker Courant

Bron: Harderwijker Courant