Drachtige pony doodgebeten in Boijl

In een weiland aan de Boijlerweg tussen Boijl en Elsloo is in de nacht van donderdag op vrijdag een drachtige shetlandpony van vijf jaar oud gedood. Een tweede pony had bijtwonden. Gezien de aard van de verwondingen lijkt het erop dat een wolf de schuldige is.

Uit DNA-onderzoek zal moeten blijken of de aanval is uitgevoerd door een wolf. De gedode pony maakte deel uit van een groep van een stuk of acht pony’s, die vlak buiten het Drents-Friese Wold ook ’s nachts buiten lopen. Ze zijn van een eigenaar uit Elsloo, die anoniem wenst te blijven. Hij verloor eerder in augustus een shetlander door een aanval van een wolf bij Dwingeloo.

Bron: Nieuwe Ooststellingwerver