Drenthe start pilot met waarschuwingssysteem tegen wolven

De provincie Drenthe stelt maximaal 148.190 euro beschikbaar voor een pilot met een innovatief waarschuwingssysteem dat begrazingsdieren moet helpen beschermen tegen wolven. In het project worden cameratechniek, automatische beeldherkenning en wolfwerende maatregelen gecombineerd. Het doel is om wolven tijdig te signaleren, zodat beheerders sneller kunnen ingrijpen.

De pilot richt zich op een kudde runderen die wordt ingezet voor natuurbeheer in een groot natuurgebied. In eerste instantie wordt beeldmateriaal verzameld om de herkenningssoftware te trainen. Vervolgens moet het systeem een melding geven wanneer een wolf wordt herkend. Ook wordt onderzocht of automatisch geactiveerde afschrikmiddelen kunnen bijdragen aan de bescherming van de dieren.

De pilot duurt twee jaar. De resultaten moeten inzicht geven in de betrouwbaarheid en praktische toepasbaarheid van het systeem. De volledige financiering komt uit middelen van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN).

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Bron: Provincie.drenthe.nl