Drentse paardenhouders kondigen protest aan bij bezoekerscentrum Staatsbosbeheer in Appelscha

Een groep van Drentse paardenhouders kwam eerder deze week al in het nieuws omdat zij naar de rechter gestapt in een poging de exmoorpony's van het Aekingerzand in Nationaal Park het Drents-Friese Wold te verwijderen (lees hier meer). Dezelfde groep, waartoe onder andere Lammert Tel behoort, kondigt nu voor aanstaande zondag een protestactie aan bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer in Appelscha.

In een video waarin het protest wordt aangekondigd zegt Tel: “We zijn hier bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer namens een hele hoop verontruste paardenhouders wegens het dierenleed dat hier wordt aangericht door een aantal wolven. De pony’s en veulens in het gebied worden stelselmatig aangevallen en de paarden van paardenhouders om dit gebied heen lopen ook gevaar en het wordt tijd dat er wat aan gedaan wordt.”

Paard als prooi

De paardenhouders melden dat zij zich enerzijds zorgen maken om het welzijn van de exmoorpony’s in het gebied, anderzijds zouden de wolven op deze manier leren paarden en pony’s als prooi te zien.

Derde veulen binnen maand verdwenen

De oproep komt op tegelijkertijd met het nieuws dat een derde veulen binnen een maand is verdwenen, dat meldt RTV Drenthe vanochtend. “Het gaat om een veulen uit de kudde exmoorpony’s dat afgelopen weekend werd geboren en sinds gisterochtend niet meer gesignaleerd is. Het is niet zeker te zeggen dat het dier gepakt is door een wolf, maar het is ook niet uit te sluiten. Vorige week verdwenen ook al twee veulens; de resten van een van de twee zijn teruggevonden. Het DNA is afgenomen bij dat veulen om vast te stellen of er sprake is van een aanval door een wolf”, aldus RTV Drenthe.

Lysander van Oossanen, boswachter voor Staatsbosbeheer in het Drents-Friese Wold, zegt tegen RTV Drenthe het volgende over het verdwijnen van het veulen. “De exmoorpony’s die hier lopen komen voor een deel uit de Dellebuursterheide en het Fochteloërveen, gebieden waar ook wolven zijn. De dieren zijn dus wel gewend aan wolven, maar moeten aan elkaar wennen en dat kost tijd. We hopen dat het in de toekomst beter gaat en dat de kudde zich steeds beter kan weren tegen aanvallen van wolven zodat er geen veulens meer gepakt hoeven te worden.”

Bron: Horses.nl / RTV Drenthe