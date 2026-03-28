Duitsland laat jacht op wolven toe om vee te beschermen

In Duitsland kunnen wolven in de toekomst makkelijker neergeschoten worden. Het Duitse parlement heeft het dier als jachtwild opgenomen in de federale jachtwet en wil zo het vee beter beschermen. De dieren, die beschermd zijn, veroorzaken veel problemen bij boeren en hun vee. Ook Frankrijk versoepelde onlangs de jachtregels.

Ellen Liem

Nu de wolf als jachtwild is opgenomen in de Duitse jachtwet, kunnen de deelstaten de jacht op het dier toelaten. Het jachtseizoen bij onze oosterburen loopt van 1 juli tot en met 31 oktober. Als een wolf in die periode een dier van een landbouwer doodt, mag het dier worden afgeschoten.

Wolvenpopulatie

De deelstaten kunnen ook zelf gebieden aanwijzen waar de jacht op wolven noodzakelijk is, omdat ze een reëel gevaar vormen voor grazende dieren. Wel moeten de lokale overheden een plan uitwerken dat ervoor zorgt dat ondanks de jacht de wolvenpopulatie stabiel blijft.

Duidelijk mandaat

De Duitse minister van Landbouw Alois Rainer en de Duitse boerenvereniging hebben de nieuwe maatregel al toegejuicht. “Niemand wil de wolf uitroeien. Het dier heeft zich hier gevestigd als onderdeel van onze fauna. Maar als veeteelt op veel plaatsen simpelweg niet meer mogelijk is, hebben we een duidelijk mandaat om in te grijpen”, benadrukte Rainer.

Er zwerven naar schatting zo’n 1.600 wolven rond in Duitsland. De meeste leven in het noorden en oosten van het land.

Frankrijk

Ook in Frankrijk werden vorige maand de jachtregels voor wolven versoepeld om het vee beter te beschermen.

