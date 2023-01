Duitsland: Wolf grijpt zesjarige Trakehner-ruin in uitloopstal

In het Duitse Hötzingen, gelegen in het noorden van het land, is op de stal van de familie Eggers een zesjarige Trakehner-ruin van 1,73 meter aangevallen door een wolf. Heide Kurier bracht het bericht naar buiten en de staleigenaar bevestigde dit nieuws tegenover St. Georg.

De desbetreffende ruin, in eigendom van een vriendin van de familie Eggers, stond samen met twee andere rijpaarden in een uitloopstal. De aanval gebeurde in de nacht van 28 op 29 december. De familie Eggers heeft ’s nachts niet gehoord, maar trof de ruin ’s ochtends met een grote vleeswond op zijn linkerbil ter hoogte van het dijbeen aan. De bilspier lag bloot en vlees puilde naar buiten. De ruin werd overgebracht naar Dierenkliniek Nindorf, waar hij intussen twee keer geopereerd is.

Wolven gespot

Eggers, de boswachter en een wolvenspecialist verklaren dat de wond door een wolf veroorzaakt is. “De deken van het paard was gescheurd en er waren duidelijk krassen te zien.” Sinds de aanval is Eggers meerdere keren per nacht in de been om de paarden veilig te houden. Met een geleende nachtkijker heeft hij wolven gezien. Het gebied waar het bedrijf van Eggers gevestigd is, ligt tussen twee militaire oefenterreinen. Daar worden al jarenlang wolven gezien, maar er werd tot dusver nog nooit een groot paard aangevallen.

Bang voor meer aanvallen

Na de aanval heeft de familie Eggers geïnvesteerd in een wolvenhek. Dit zou door de staat moeten worden gesubsidieerd, maar dat is nog niet rond. Ook voor de veterinaire kosten komt er een vergoeding, maar daar zit een plafond aan. De rest van de kosten wordt gedekt door de verzekering. Eggers noemt de financiële schade echter zijn minst grote zorg. Tegenover Heide Kurier verklaarde Eggers dat hij er geen goed gevoel meer bij heeft om zijn zoontje nog alleen buiten te laten spelen.

Bron: St. Georg/Heide Kurier