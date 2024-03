Een pony dood en drie gewond in Gelderland, vermoedelijk door wolf

Eerder deze maand werden in Gelderland vier dode pony's aangetroffen, drie in Harskamp en een in Otterlo. Afgelopen weekend zijn in Gelderland opnieuw meerdere pony's aangevallen: in Wekerom overleed een pony en raakten er drie gewond. Gezien de verwondingen lijkt ook dit het werk van een wolf.

De overleden pony was een drachtige minipony. Zij stond in een kudde van dertien pony’s. Een andere pony is gewond aan zijn achterbeen en twee pony’s zijn in hun keel gebeten.

De (let op, schokkende!) beelden zijn hier te bekijken.

Bron: Horses.nl / FB