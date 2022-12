Effecten afrasteren vee als bescherming tegen wolf onderzocht

Provincie Drenthe en het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit gaan samen onderzoeken wat het effect is van het grootschalig afrasteren van vee ter bescherming tegen de wolf. Daarnaast moet er zo snel mogelijk een beheerplan komen voor de wolf.

De Drentse pilot moet uitwijzen of het haalbaar en betaalbaar is om meer landbouwhuisdieren achter wolfwerende hekken te plaatsen. Ook moet duidelijker worden wat de gevolgen zijn van het plaatsen van rasters. Niet alleen voor gebruiksvee of hobbydieren, maar ook voor wilde dieren.

Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof en verantwoordelijk gedeputeerde Henk Jumelet hebben hierover maandag afspraken gemaakt tijdens een werkbezoek aan een schapenhouder in Wittelte in Zuidwest-Drenthe.

Superheftig

Van der Wal was uitgenodigd in Drenthe om zich te verdiepen in de gevolgen van de vestiging van een wolvenfamilie. Deze heeft het nabijgelegen Drents-Friese Wold sinds vorig jaar als thuisbasis gekozen en grijpt regelmatig schapen, runderen en soms ook paarden en pony’s in de wijde omgeving. Geconfronteerd met de foto’s van de tientallen slachtoffers in de afgelopen tijd toonde de bewindsvrouw zich onder de indruk. “Wat een beelden. Als je die ziet, dan is dat superheftig. Logisch dat er sociale onrust ontstaat.”

Nog niet zo eenvoudig

De minister wees er wel op dat ingrijpen op het huidige gedrag van de wolf in Drenthe nog niet zo eenvoudig is, evenals het opzetten van een goed beschermingssysteem. “Je vee beschermen klinkt makkelijk, maar dat is het niet. En wat gebeurt er als een wolf toch weet binnen te dringen?” De pilot is deels bedoeld om ook dat aspect te onderzoeken en om te zien wat er gebeurt met de afrastering na plaatsing. Veehouders zeggen dat het duur is en bovendien veel meer werk. De kosten daarvan worden tot nu toe maar voor een klein deel vergoed.

Bovenop het stapeltje

Van der Wal vroeg zich ook openlijk af of het alternatief, dieren zo veel mogelijk binnenhouden, wel een oplossing kan bieden. “Ik vind daarom dat er zo snel mogelijk een beheerplan moet komen voor de wolf en heb de raad voor Dierenaangelegenheden gevraagd alvast met een advies te komen. Wat betekent het voor vee en wat voor de maatschappij? Bij mij ligt het onderwerp bovenop het stapeltje.”

Beter wolvenbeheer

Verder wil ze samen met omringende landen kijken of in onderlinge samenwerking een beter wolvenbeheer mogelijk is. In Duitsland worden bijvoorbeeld al wel probleemwolven geschoten. Nederland is nog niet zo ver, stelde de minister bij haar werkbezoek. Zo zoekt provincie Drenthe momenteel nog uit wanneer een wolf ook een probleemwolf kan worden genoemd. “Het ligt ingewikkeld. De populatie wolven is hier ook nog te klein om daar nu al wat aan te kunnen veranderen.”

Bron: Nieuwe Oogst

Horses.nl organiseert op 12 december een webinar over ‘De wolf en de paardensector’