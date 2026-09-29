Ermelo trekt 10.000 euro uit voor afschrikken van wolven

De gemeente Ermelo trekt 10.000 euro uit voor de aanschaf van luchtdrukwapens om wolven met afwijkend gedrag af te schrikken. Het geld is bedoeld voor maatregelen op de Noord-Veluwe.

Ellen Liem Door

Met de wapens kunnen wolven worden beschoten met niet-dodelijke projectielen, met als doel de dieren weer schuw te maken. Aanleiding zijn meldingen van wolven die weinig schuw gedrag vertonen tegenover mensen en voertuigen in het gebied rond Ermelo.

Landelijke regels gewijzigd

Eerder verleende de provincie Gelderland een vergunning voor het verstoren van wolven met een paintballgeweer op de Noord-Veluwe. De rechtbank Gelderland oordeelde in februari 2025 dat die vergunning onvoldoende was gemotiveerd. Inmiddels zijn de landelijke regels rond het verjagen van wolven gewijzigd.

Bron: Veluwe FM / De Stentor