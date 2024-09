EU-lidstaten voor afzwakken beschermde status wolf

Een meerderheid van de ambassadeurs van de 27 landen in de Europese Unie (EU) is voor een verlaging van de beschermde status van de wolf. Dat voorstel werd vorig jaar gedaan door Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. De Commissie wil de status verlagen van 'strikt beschermd' naar 'beschermd'.

In bepaalde omstandigheden mag de wolf dan worden verjaagd of bejaagd. Dat kan betekenen dat het dier wordt afgeschoten. Nederland is voor dit plan, alleen Spanje en Ierland zijn tegen. Morgen nemen de EU-ministers via een stemming een definitief besluit.

Conventie van Bern

Dan is het nog niet zeker dat het dier minder beschermd wordt. De huidige status is namelijk vastgelegd in de Conventie van Bern, een internationaal verdrag met afspraken over het behoud van dieren- en plantensoorten. Niet alleen EU-landen hebben dit verdrag ondertekend, maar ook Burkina Faso, Marokko, Tunesië en Senegal. De EU-landen moeten deze landen dus nog overhalen om het verdrag aan te passen bij de volgende vergadering in december.

Habitatrichtlijn

Als dat lukt, moet de Commissie een voorstel doen om de Habitatrichtlijn aan te passen. Voorlopig geniet de wolf in ieder geval nog van zijn ‘strikt beschermde’ status.

20.000 wolven

Er zijn nu ongeveer 20.000 wolven in Europa. Volgens een analyse van de Europese Commissie is het mogelijk om het aantal wolven terug te brengen. Maar wetenschappers gespecialiseerd in wolven betwijfelen dat. Er zijn weliswaar veel wolven, klonk het gisteren bij een conferentie in het Europees Parlement, maar de soorten zijn volgens wetenschappers genetisch gezien niet sterk genoeg. Ook hebben wolven nog altijd te maken met illegale jacht.

‘Nog steeds kwetsbaar’

Europarlementariër Anja Hazekamp van Partij voor de Dieren spreekt van “een triest besluit dat het voortbestaan van de wolf in Europa opnieuw op het spel kan zetten”. “De wolf is nog steeds kwetsbaar en verkeert in zes van de zeven Europese biogeografische regio’s in ongunstige staat van instandhouding.”

De partij vindt dat er moet worden ingezet op “vreedzame co-existentie”. “Bijvoorbeeld door betere publieksvoorlichting over hoe om te gaan met de wolf en door buitengehouden dieren beter te beschermen.”

BBB blij met eerste stap

De BoerBurgerBeweging is daarentegen blij met de eerste stap om de beschermde status af te zwakken. “Een verlaging van de beschermde status geeft straks meer juridische ruimte voor actief beheer van wolven, waarop ons Nederlandse platteland al veel te lang wacht”, vindt BBB-Europarlementariër en delegatieleider Sander Smit.

