Europese Commissie wil beschermde status wolf aanpakken

De Europese Commissie erkent dat de terugkeer van de wolf steeds vaker tot problemen leidt. Zij vraagt lokale gemeenschappen, wetenschappers en andere belanghebbenden om gegevens daarover deze maand nog aan te leveren. Op basis van die gegevens kijkt de Europese Commissie of de beschermingsstatus van de wolf gewijzigd moet worden.

“De concentratie van wolvenroedels in sommige Europese regio’s is een reëel gevaar geworden voor de veestapel en mogelijk ook voor de mens“, stelde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. “Ik dring er bij lokale en nationale autoriteiten op aan om waar nodig actie te ondernemen.“ Volgens Von der Leyen, wiens 30-jarige pony slachtoffer werd van de wolf GW950m, biedt de huidige EU-wetgeving al de mogelijkheid om dit te doen.

Besluit over de beschermde status

De Commissie wil ook kijken hoe de problemen die de komst van de wolf met zich meebrengt, aangepakt kunnen worden. Om die reden worden belanghebbenden gevraagd om uiterlijk op 22 september actuele gegevens over de wolvenpopulatie en de gevolgen daarvan in te dienen. Op basis van die gegevens zal er een besluit genomen worden over de beschermde status van de wolf.

Bron: Agraaf