Europese Commissie wil wolf minder beschermen: eerste stap richting afschieten

De Europese Commissie wil de status van de wolf van 'strikt beschermd' naar 'beschermd' veranderen. Daardoor zouden ze sneller verjaagd of afgeschoten kunnen worden. Natuurorganisaties reageren woest op het plan.

De beschermstatus van de wolf is nu nog gebaseerd op een verdrag uit 1979. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zegt dat de terugkomst van de wolf goed nieuws is voor de biodiversiteit, maar dat de toename van het aantal wolven op sommige plekken van Europa vooral een gevaar is voor het vee.

Afschieten

De Europese lidstaten moeten nog stemmen over het voorstel. Als ze ermee instemmen, kan dat betekenen dat het afschieten van wolven onder specifieke omstandigheden wordt toegestaan.

Inzetten op terugdringen

Met het voorstel lijkt de Europese Commissie te willen inzetten op het terugdringen van de wolf. De wolf is in de Europese Unie nu nog een strikt beschermde diersoort. Mede door die bescherming wist het roofdier de afgelopen jaren terug te keren in veel gebieden, waaronder Nederland.

Bekroning op natuurbeleid

Natuurbeschermers zien die terugkeer als een bekroning op natuurbeleid. Ze vinden het bovendien noodzakelijk voor herstel van een ecologisch evenwicht in grote natuurgebieden, zoals de Veluwe. Daar leven eigenlijk veel te veel edelherten en wilde zwijnen, waardoor bijvoorbeeld bosverjonging bijna onmogelijk is.

Schade bij veehouders

Maar al gauw klonk vanuit de samenleving in Nederland ook een ander geluid. Wolven zouden te veel schade aanrichten. Niet in natuurgebieden, maar bij veehouders, waar schapen het slachtoffer worden. Op jaarbasis worden in Nederland nu enkele honderden schapen en andere landbouwdieren slachtoffer door aanvallen van wolven.

Roekeloos en onverantwoord

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) en andere organisaties die opkomen voor natuur en dierenwelzijn reageren woedend op het plan. Volgens het WWF mist alle wetenschappelijke onderbouwing voor zo’n besluit. “Ongekend roekeloos en totaal onverantwoord”, oordeelt de natuurorganisatie.

Brandbrief

Dinsdag verstuurden bijna 300 Europese natuurorganisaties nog een brandbrief naar Von der Leyen waarin ze de commissievoorzitter opriepen de beschermde status van de wolf in de Europese Unie te behouden.

Verheugd

Europarlementariër Bert-Jan Ruissen van de SGP reageert verheugd op het voorstel. “Dit is precies wat we jarenlang bepleitten vanwege de grote schade aan vee en wild.”

