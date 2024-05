Faunabescherming naar rechter om inzet paintballgeweer tegen wolf

De Faunabescherming heeft de rechtbank Gelderland om een voorlopige voorziening gevraagd om te voorkomen dat er met paintballgeweren wordt geschoten op een niet-schuwe wolf bij Ermelo. De provincie Gelderland verleende vorige week een vergunning voor het gebruik van een paintballgeweer als de wolf actief mensen benadert en/of op korte afstand van mensen verblijft.

“De wolf heeft voor zover bekend geen problemen veroorzaakt”, aldus de dierenrechtenorganisatie. De provincie zou haar bevoegdheid te buiten gaan “door ervoor te kiezen de beschermde wolf te belagen” zonder eerst vast te stellen of er sprake is van een “probleemsituatie”.

Effect van pijnprikkel

Bovendien stelt de Faunabescherming dat “op geen enkele wijze” het effect is vastgesteld van de pijnprikkel die de wolf mensenschuw zou moeten maken. Verder vindt de organisatie het kwalijk dat er niet voorzien is in “adequate monitoring van de maatregel”, bijvoorbeeld door de wolf te verdoven en een zender te geven.

Verwachtingsvol tussen auto’s

De Faunabescherming zegt informatie te hebben van “waarnemers die goed zijn ingevoerd in het gebied” waaruit zou blijken dat de wolf na haar geboorte in contact is geweest met mensen maar dat ze die niet heeft opgezocht op een afstand kleiner dan 50 meter. Dat ze later toch “verwachtingsvol tussen auto’s heeft rondgelopen” zou er volgens de organisatie op kunnen wijzen dat ze onwettig is bijgevoerd. De Faunabescherming vindt dat het ingrijpen gericht zou moeten zijn op de mensen die het dier actief opzoeken in plaats van andersom.

Vergunning

De vergunning geldt voor het territorium van de wolvenroedel op de Noord-Veluwe waartoe de wolf met afwijkend gedrag behoort. Daarbij gaat het om de gemeenten Ermelo, Putten, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Heerde, Epe, Apeldoorn en Barneveld. De vergunning geldt voor een periode van achttien maanden.

