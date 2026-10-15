Geen wolvenbescherming, geen geld: schadevergoeding Utrecht strenger

Als eerste provincie scherpt Utrecht de regels aan voor een schadevergoeding bij wolvenschade. In een deel van de provincie moeten houders hun vee vanaf 18 april 2027 beschermen met een wolfwerend raster om recht te hebben op een tegemoetkoming. Wel is er voortaan meer geld om maatregelen mee te betalen.

Ellen Liem Door

Sinds een paar jaar is de wolf weer terug in de provincie Utrecht. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Er zijn in de provincie regelmatig wolvenaanvallen waarbij vee wordt gebeten of gedood. Om mensen die vee houden te helpen, betaalt de provincie mee aan sommige maatregelen om dieren tegen wolven te beschermen.

Met dat geld kun je bijvoorbeeld een raster kopen dat wolven bij je dieren moet weghouden. Eigenaren van koeien, schapen, geiten, varkens, alpaca’s, paarden, pony’s en ezels kunnen de subsidie aanvragen.

Wonen waar de wolf leeft

Om die subsidie te krijgen moet je wel in een gebied wonen waar ook wolven leven. Dat wordt voortaan bepaald door het aantal wolvenaanvallen te tellen. Zijn er binnen een gebied meer dan drie aanvallen in een halfjaar, dan kan er subsidie worden aangevraagd.

Bijna het hele oosten van de provincie Utrecht viel al binnen het gebied. Het gaat om Amersfoort, Soest, Baarn, De Bilt, Bunnik, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Woudenberg, Rhenen, Renswoude, Houten en Leusden. De gemeente Veenendaal is er nu ook bijgekomen.

Geen bescherming geen geld

Die bescherming regelen was altijd redelijk vrijblijvend. Dat gaat nu dus veranderen. Binnen het leefgebied van de wolf moet je maatregelen nemen, anders krijg je geen schadevergoeding als er een wolvenaanval is. De provincie Utrecht doet dat, omdat alle provincies samen een nieuwe aanpak hebben gekozen voor de wolf.

In de provincie Utrecht was er bij vrijwel alle keren dat de wolf vee aanviel, geen of te weinig bescherming tegen de wolf. Dat blijkt uit cijfers van Bij12, de organisatie die namens provincies wolven in Nederland de wolven in de gaten houdt.

De nieuwe regel gaat april volgend jaar in. Volgens de provincie hebben dierhouders dan sinds de vestiging van de wolf in Utrecht “drie jaar de tijd gehad om met behulp van beschikbare subsidieregelingen hun landbouwhuisdieren te beschermen”. In de gemeente Veenendaal gaat de nieuwe regel later in. Daar krijgen eigenaren eerst een jaar de tijd om de maatregelen te nemen.

Van een naar drie ton

Om iedereen de kans te geven rasters te kopen, gaat het geldbedrag dat de provincie hiervoor heeft omhoog. De provincie heeft er in totaal 300.000 euro voor apart gezet. Dat was eerst 100.000 euro. Het bedrag per aanvraag blijft hetzelfde: je kunt maximaal 20.000 euro ontvangen.

Bron: RTV Utrecht / Nieuwe Oogst