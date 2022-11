Gelderland gaat met paintballgeweren op tamme wolf schieten

De provincie Gelderland gaat paintballgeweren gebruiken om een tamme wolf af te schrikken. Het is de bedoeling dat de wolf zo weer schuw wordt en minstens dertig meter afstand houdt van mensen. Vooral een jong exemplaar is nu te nieuwsgierig naar mensen.

Het gaat om de wolf die recent te zien was op beelden die waren gemaakt op de Hoge Veluwe, waarbij hij vlak langs een gezin liep.

Afschrikken van mensen

Vorige week is het besluit genomen om paintballgeweren in te zetten, zegt de provincie Gelderland: “We hebben te maken met een wolf die te tam is. Dus we moeten hem afschrikken van mensen”, zegt een woordvoerder tegen Omroep Gelderland.

Handhavers

De provincie gaat voor het schieten eigen handhavers inzetten. In de ontheffing is te lezen dat de handhavers herkenbaar zullen zijn voor het publiek.

Aan alle kanten beschermd

In het integraal wolvenplan, dat alle provincies samen in 2019 hebben opgesteld, staat beschreven wat er moet gebeuren met een probleemwolf. De wolf is internationaal aan alle kanten beschermd en mag niet verstoord, verjaagd of afgeschoten worden. De wet Natuurbeheer geeft wel de mogelijkheid om iets te doen tegen een probleemwolf. Gelderland heeft nu toestemming verleend voor schieten op de wolf met een paintballgeweer.

Schijnoplossing

Parkdirecteur Van Voorst tot Voorst van Nationaal Park De Hoge Veluwe is niet blij met de maatregel. “Ze willen de beesten bang maken, zodat ze mensen niet aanvallen. Het is een schijnoplossing om maar niet te hoeven zeggen: schiet de wolf maar dood”, zegt Van Voorst tot Voorst. De Hoge Veluwe zegt wel te zullen meewerken aan de nieuwe werkwijze.

Aangifte

Onlangs doken beelden op van een wolf die vlak langs een gezin liep in het nationale park. Die beelden leidden tot ophef, net als beelden daarna van natuurfotografen die een wolf omsingelden. Stichting De Faunabescherming heeft vorige week daarom aangifte gedaan tegen de directie van Het Nationaal Park De Hoge Veluwe. Het zou zijn zorgplicht niet nakomen, waardoor een of meer wolven hun natuurlijke angst voor mensen verliezen en tam zijn geworden.

Kansloze missie

Het Nationaal Park zegt geen belang te hebben bij tamme wolven en sprak van een ‘kansloze missie’.

Bron: NOS / Omroep Gelderland