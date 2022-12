Gelderland houdt wolf in vizier van paintballgeweer maar past plan aan

Het afschrikken van de 'niet-schuwe' wolven op de Hoge Veluwe met een paintballgeweer heeft nog steeds de voorkeur van de provincie Gelderland. Dat bleek dinsdag tijdens een hoorzitting. Die werd gehouden omdat de Faunabescherming een bezwaarschrift indiende tegen het paintballplan van de provincie. Die wil dat plan nu op punten aanpassen.

Het provinciebestuur is achter de schermen bezig om de ontheffing aan te passen, nadat de voorzieningenrechter eind november een stokje stak voor het schieten met paintbalgeweren. Volgens de rechtbank Midden-Nederland had de provincie de noodzaak van het schieten op niet-schuwe wolven onvoldoende onderbouwd. Ook zou er te weinig onderzoek zijn gedaan naar alternatieven.

Terug naar tekentafel

En dus moest Gelderland met tegenzin terug naar de tekentafel. Gedeputeerde Peter Drenth liet eerder al weten: “We maken ons grote zorgen omdat we niet kunnen ingrijpen om te voorkomen dat het fout gaat.” Beleidsmedewerkers van de provincie lieten dinsdag doorschemeren dat een nieuwe ontheffing om te paintballen alleen geldt voor het nationale park de Hoge Veluwe. De vorige ontheffing zou gelden voor heel de provincie Gelderland.

Schietafstand

Ook wordt er nu voor het eerst gesproken over schietafstanden die de handhavers van de provincie moeten aanhouden. De minimale afstand om te schieten is 15 meter, de maximale afstand 30 meter.

Schietvaardigheidstraining

De provincie heeft vier medewerkers van het team toezicht en handhaving een schietvaardigheidstraining laten volgen. Zij zijn gescreend door de politie waardoor ze een vergunning hebben om met een geladen paintballgeweer rond te lopen.

Voorlichten publiek

Het is nog steeds de bedoeling dat zij bij een nieuwe ontheffing in duo’s op pad gaan om niet-schuwe wolven af te schrikken wanneer die te dicht bij mensen komen. Een gericht schot op de bilspier van een stilstaande of langzaam bewegende wolf zou afdoende moeten zijn. De tweede persoon moet het publiek ter plekke voorlichting en veiligheidsinstructies te geven. Hoofdzakelijk zullen de handhavers bij de zandverstuiving patrouilleren, omdat daar de meeste interacties tussen wolf en mens zijn geweest.

Stenen gooien

Tijdens de hoorzitting werd ook een alternatief van het paintballen besproken, namelijk het gooien van stenen. Maar volgens wolvenkenner Dick Klees van Wolven in Nederland heeft dat maar een tijdelijke schrikreactie. “Een wolf is slim en weet op een gegeven moment aan de lichaamshouding van mensen hoe en wanneer er stenen worden gegooid. Op die manier kan een wolf zo’n aanval ontwijken. Met paintballgeweren gebeurt dat minder snel.”

Overlast

Binnen de hekken van de Hoge Veluwe lopen twee volwassen wolven rond. Het mannetje en vrouwtjes brachten afgelopen voorjaar vijf welpen voort. Volgens parkbeheerder Jakob Leidekker van de Hoge Veluwe zorgen minimaal twee wolven voor overlast.

Ontdekkingstocht

Wolvenkenner Klees gaf tijdens de hoorzitting aan dat het hier gaat om jonge wolven die onnatuurlijk gedrag vertonen. “Als ze door hun ouders alleen worden gelaten, gaan ze zelf op ontdekkingstocht. Wanneer jonge wolven voor het eerst mensen tegenkomen, laten ze zich niet onmiddellijk van de wijs brengen. Mensen reageren voornamelijk angstig of voorzichtig. Een jonge wolf zal dan ook geen actie ondernemen door te vluchten. Als hun ouders erbij zouden zijn, waren ze in zo’n situatie allang gevlucht.”

Geur van kogels

De Faunabescherming gaf in het bezwaarschrift aan dat onduidelijk is welk effect de geur van paintballkogels heeft op het gedrag van de roedel. Volgens wolvenkenner Klees is niet aannemelijk dat geur tot een verstoring leidt binnen de roedel. “Dat past niet bij normaal wolvengedrag. De geurenwereld van wolven kennen we alleen van observatie en interpretatie. Maar toegegeven, het is ook een stuk onbekendheid.”

Geen ruimte ’testcase’

Maar volgens woordvoerder Harm Niesen van de Faunabescherming laat de wet Natuurbescherming geen ruimte voor een ’testcase’. “Alleen in het Amerikaanse nationale park Yellowstone hebben ze ervaring met paintballen op wolven. Maar dat park is vele malen groter dan de Hoge Veluwe.”

Niesen besluit: “Mocht de provincie op korte termijn met een nieuwe ontheffing komen, dan maken wij weer de stap naar de voorzieningenrechter. Wij willen gewoon niet dat er met paintballgeweren wordt geschoten op wolven.”

Bron: Omroep Gelderland