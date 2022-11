Gelderland mag voorlopig niet schieten op wolf met paintballgeweer

De voorzieningenrechter heeft de provincie Gelderland verboden om met paintballgeweren op wolven te schieten. Volgende week wordt de zaak inhoudelijk behandeld door de rechtbank, dan wordt besloten of het alsnog mag.

De provincie vindt het onwenselijk dat wolven op de Veluwe dicht bij mensen in de buurt komen. Handhavers mochten sinds eind oktober op de dieren schieten om hen af te schrikken. De wolf is volgens de provincie te tam en moet daarom afgeschrikt worden. In het Yellowstone National Park in de Verenigde Staten zijn positieve ervaringe opgedaan met het afschrikken van de wolven met paintballgeweren. Tot dusver is er in Gelderland nog geen schot gelost. De provincie zegt dat de situatie in de gaten gehouden wordt en er pas wordt ingegrepen als dat nodig is.

Niet eens

De Faunabescherming was het niet eens met de actie en spande begin deze maand een rechtszaak aan. Omdat het schieten met paintballgeweren ernstige verwondingen kan veroorzaken, heeft de voorzieningenrechter nu direct een beslissing genomen. De inhoudelijke behandeling van de zaak is volgende week woensdag.

Bron: NOS