Gelderland onderbouwt paintballen op de wolf nog steeds onvoldoende

Provincie Gelderland mag wolven die rondlopen in het noorden van de Veluwe niet opzettelijk verstoren met een paintballgeweer. De voorzieningenrechter stelt dat Gedeputeerde Staten de motivering om paintballs te gebruiken nog steeds niet goed heeft onderbouwd.

De Faunabescherming had bezwaar gemaakt tegen een in mei vorig jaar verstrekte vergunning die het mogelijk zou moeten maken wolven op de Noord-Veluwe te verstoren met paintballs. Met name in de omgeving van Ermelo was geregeld een wolf te zien die niet schuw meer was en mensen benaderde.

Afwijkend gedrag

De voorzieningenrechter oordeelde eind mei dat het Gelderse college de noodzaak van de vergunning en andere mogelijkheden om de wolf te beschermen niet goed had onderbouwd. In november besloten Gedeputeerde Staten de vergunning nader toe te lichten, onder meer met een second opinion van een nieuwe wolvendeskundige. Volgens de provincie had deze expert, net als deskundigen die eerder waren geraadpleegd, gesteld dat er sprake was van afwijkend gedrag dat zo snel mogelijk moest worden afgeleerd.

Niet goed uitgelegd

De voorzieningenrechter oordeelt nu dat de provincie nog altijd niet goed heeft uitgelegd dat er sprake is van afwijkend gedrag bij wolven op de Noord-Veluwe en dat ingrijpen in het belang van de openbare veiligheid noodzakelijk zou zijn. Verder stelt de rechter dat het college onvoldoende duidelijk heeft gemaakt wat het afwijkende gedrag van de wolven inhoudt.

Meerdere meldingen

“Er zijn bij de provincie meerdere meldingen gedaan van wolven, maar die gaan vooral over het zien van een voorbijlopende wolf of een aanval op vee of hobbydieren.” Daarom mag de Faunabeheereenheid Gelderland geen paintballgeweer gebruiken om de wolven in het noordelijke deel van de Veluwe af te schrikken.

Uitzondering

De Faunabescherming laat weten blij te zijn dat de rechtbank duidelijkheid heeft gegeven. “De wolf is strikt beschermd en op die bescherming mag alleen op goede gronden een uitzondering worden gemaakt.”

Lees hier de volledige uitspraak

Bron: Nieuwe Oogst / Rechtspraak