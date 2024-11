Gelderland wil alsnog paintballgeweer inzetten tegen probleemwolf

Gelderland wil wolven met onnatuurlijk gedrag toch weer schuw maken met behulp van een paintballgeweer. Dit ondanks de eerdere bezwaren tegen het plan. Op advies van de Commissie rechtsbescherming onderbouwt de provincie de vergunning voor het gebruik van het geweer beter en houdt deze daarmee in stand. Een andere optie was intrekken van de vergunning, maar daarvoor kiest de provincie dus niet.

“We blijven overtuigd van de noodzaak om het paintballgeweer in te zetten. We willen incidenten voorkomen en de wolf beschermen, dat is ons doel. Het is jammer dat dit zo complex gemaakt wordt. Over zes weken willen we de vergunning weer gaan gebruiken”, zegt gedeputeerde Harold Zoet (BBB).

Verdere motivatie

Om de vergunning beter te onderbouwen, heeft provincie Gelderland een verdere motivatie van ingezette preventieve maatregelen aangeleverd en is de impact van de ingreep op de staat van instandhouding verder geduid.

Tweede wolvendeskundige

Ook is er een tweede wolvendeskundige geconsulteerd over het afwijkende gedrag van de betreffende wolven op de Noord-Veluwe. “Die bevestigt, net zoals andere deskundigen, dat er sprake is van afwijkend gedrag. Dat moet zo snel mogelijk worden afgeleerd. De deskundige bevestigt ook dat de inzet van het paintballgeweer daar een geschikt proportioneel middel voor is”, aldus de provincie.

Mensen benaderd

Gelderland kwam met het idee voor het paintballgeweer op de proppen nadat een wolf in de omgeving van Ermelo eerder dit jaar niet-schuw gedrag vertoonde en mensen actief benaderde. De wolf, of wolven uit de daar levende roedel, zijn volgens de provincie waarschijnlijk gewend geraakt aan mensen en gevoerd.

Verschillende maatregelen

In samenwerking met gemeente Ermelo werden al verschillende maatregelen genomen om het gedrag van de wolf te veranderen. Zo werd een stopverbod ingesteld op de plek waar de wolf vaak wordt gesignaleerd en is een parkeerplaats afgesloten. Ook wordt opgeroepen de wolf niet op te zoeken of te voeren, en is de wolf met lawaai afgeschrikt. Deze maatregelen hadden echter niet het gewenste effect, waarna het paintballgeweer ter sprake kwam.

Gedrag niet veranderd

Ondertussen is het gedrag van de wolf nog niet veranderd. Zo waren er in augustus aanvallen op honden in Harderwijk en Nunspeet, waarbij camerabeelden van een van deze gevallen doen vermoeden dat het om dezelfde wolf gaat uit omgeving Ermelo.

