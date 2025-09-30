Gelderland wil meer bevoegdheid burgemeesters bij noodsituaties met wolf

De provincie Gelderland wil dat burgemeesters ruimere bevoegdheden krijgen voor noodsituaties met de wolf. De provincie uit in een brief aan de minister van Justitie en Veiligheid grote zorgen over de situatie rond het roofdier. Volgens de provincie zijn burgemeesters terughoudend om op te treden en ontbreekt het aan mogelijkheden daartoe. "Hierdoor kan er niet ingegrepen worden als er acuut gevaar dreigt.”

De provincie schaart zich in de brief achter de recente oproep die gemeenten op en om de Veluwe aan het kabinet deden. In die brief riepen de burgemeesters van 22 gemeenten in Noordoost Gelderland op om hun bevoegdheden uit te breiden of om te verduidelijken hoe en wanneer deze mogen worden ingezet. In de brief uitten zij hun ernstige zorgen over het toenemende aantal wolven in de regio en de gevolgen daarvan voor de veiligheid van zowel mens als dier.

Noodbevoegdheid

Burgemeesters kunnen nu al gebruikmaken van een noodbevoegdheid om in te grijpen als acuut gevaar dreigt. Hier wordt volgens de provincie Gelderland terughoudend mee omgegaan. “Onduidelijkheid over bevoegdheden en kaders beperkt de slagkracht van burgemeesters in de toepassing van de noodbevoegdheid”, aldus de provincie.

Langdurige trajecten

Ook de provincies zelf kunnen niet snel ingrijpen bij incidenten. “Via de omgevingswet kunnen vergunningen worden verleend om wolven te verstoren, te conditioneren of desnoods te doden, maar dit zijn langdurige trajecten”, zegt de Provincie. Gelderland vraagt de minister daarom om meer mogelijkheden voor burgemeesters om in te grijpen bij incidenten met wolven.

Bron: Omroep Gelderland / Barneveldse krant