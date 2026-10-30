Gelderland wil schade door wolven sneller afhandelen: DNA-onderzoek niet altijd nodig

De provincie Gelderland wil de afhandeling van schade door wolvenaanvallen versnellen. DNA-onderzoek moet voortaan alleen worden uitgevoerd wanneer dat daadwerkelijk nodig is. Volgens de provincie kan een deskundige in veel gevallen op basis van sporen en het schadebeeld al voldoende zekerheid geven over de betrokkenheid van een wolf. Hierdoor hoeven dierhouders mogelijk minder lang te wachten op duidelijkheid en een schadevergoeding.
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Faceboook/Zeelandnet Bron:
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