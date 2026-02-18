Gelderland ziet af van doodschieten probleemwolf

De provincie Gelderland laat de wolf in Voorthuizen toch niet afschieten. Dat heeft het provinciebestuur besloten. Volgens de provincie is het aantal aanvallen op schapen de laatste maanden afgenomen.

Ellen Liem Door

Het gaat om een wolf die vorig jaar zomer meerdere keren schapen aanviel in het dorp. Volgens de provincie gaat het om bijna twintig aanvallen. Acht van die aanvallen zijn met DNA-onderzoek aan de wolf gekoppeld.

Probleemwolf

De schapen stonden achter wolfwerende hekken. Daarom wees de provincie de wolf aan als probleemwolf. In september gaf de provincie een vergunning om het dier af te schieten. Het was de eerste keer dat een provincie zo’n besluit nam na aanvallen op vee.

Vergunning stilgelegd

De Barneveldse burgemeester Jacco van der Tak steunde het besluit. Animal Rights en de Faunabescherming stapten naar de rechter. Volgens hen was niet duidelijk of de wolfwerende hekken aan de regels voldeden. Er ontstond discussie over de hoogte van de rasters en mogelijke opstapjes voor de wolf.

Tijdens de zitting gaf de rechter aan dat het haar verbaasde dat er geen andere maatregelen waren voorgesteld. Ook legde de provincie volgens haar niet goed uit waarom het doden van deze wolf nodig was. De vergunning werd daarom stilgelegd.

Minder aanvallen

Nu ziet de provincie helemaal af van een nieuwe poging in Voorthuizen, omdat er minder meldingen zijn van aanvallen. Daarom vraagt de provincie geen nieuwe vergunning aan.

Bron: Omroep Gelderland