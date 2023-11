Gelders provinciebestuur wil wolf afschieten die meermaals vee aanvalt

De provincie Gelderland wil wolven die twee keer binnen een week vee aanvallen, gaan afschieten. Dat heeft het provinciebestuur dinsdag besloten. Het Gelders college denkt dat het afschieten van zulke 'probleemwolven' ook juridisch haalbaar is.

Een wolf die binnen een week twee keer door een wolfwerend hek komt en vee aanvalt, mag van de provincie worden afgeschoten. Dat is het voorstel van het Gelders college, de politiek moet zich er nog over buigen. In Duitsland werd onlangs een soortgelijk voorstel gedaan.

De in de paardenwereld bekende ponyfokker Harold Zoet, tegenwoordig Gelders gedeputeerde namens de BBB, zei daarover tegen Omroep Gelderland: “Wij denken dat het kan en dat het moet. In Europa gebeurt dit ook en ik kan me niet voorstellen dat Nederland het enige land is waar dat niet kan.”

Rechter

Eerder zette de rechter een streep door de plannen van Gelderland om de wolf met paintballgeweren te verjagen. Of dit plan niet ook strandt bij de rechter is de vraag. In de brief aan de Provinciale Staten meldt Zoet dat er is gezocht ‘naar oplossingen die zich juridisch nog moeten bewijzen’.

Meer geld voor preventie

Gelderland maakte dinsdag ook bekend meer geld (1 miljoen per jaar) uit te trekken voor preventieve maatregelen om aanvaringen met de wolf te voorkomen. De subsidies voor wolfwerende hekken gelden tot nu toe alleen voor schapenhouders, de provincie wil dat de houders alle kwetsbare hoefdieren (dus ook paarden en pony’s) aanspraak op de subsidie kunnen maken.

Verder wil Zoet voorkomen dat er straks meer dan 80 wolven op de Veluwe komen. “Dat is echt het maximale wat we kunnen dragen.”

Bron: Omroep Gelderland