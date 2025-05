Gelderse probleemwolf mag voorlopig toch nog niet worden afgeschoten

De wolf die op 13 april op de Veluwe een hardloopster beet, mag voorlopig toch niet worden afgeschoten. Provincie Gelderland had een vergunning verleend voor het doden van de wolf, maar moet nu wachten op groen licht van de rechtbank.

Dierenrechtenorganisaties Animal Rights, Faunabescherming en Fauna4Life hadden de rechtbank verzocht zich met spoed uit te spreken over de vergunning. Die organisaties betwisten of park de Hoge Veluwe voldoende heeft gedaan om het afwijkende gedrag van de wolf te voorkomen. Ook vinden zij dat er geen sprake is van spoed, zoals de provincie stelt, bij het afschieten van de wolf. Dat bleek vrijdag tijdens de zitting van de rechtbank.

Afwijkend gedrag

Deze zelfde wolf vertoonde de afgelopen jaren vaker afwijkend gedrag, blijkt volgens de provincie uit onderzoek. Ook is dit de wolf die de provincie eerder al met een paintballgeweer schuw had willen maken maar waar faunaorganisaties ook een stokje voor staken bij de rechter.

Uitspraak

De rechtbank doet waarschijnlijk volgende week uitspraak, mogelijk na nog een extra zitting. Tot die tijd mag de wolf sowieso niet worden afgeschoten.

Bron: Nieuwe Oogst