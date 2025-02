Harold Zoet (BBB) te gast in wolvenwebinar Horses: ‘Stappen gezet, maar we zijn er nog niet’

BIJ1 bracht deze week schokkende cijfers naar buiten: in 2024 kwamen bijna 2.500 landbouwdieren om het leven door de wolf. Bij Harold Zoet, paardenhouder en gedeputeerde in Gelderland namens de BBB, staat het (groeiende) wolvenprobleem hoog op de agenda. Daar praat hij volgende week donderdag over in ons webinar over de wolf, dat voor premium- en Paardenkrantabonnees gratis te bekijken is (aanmelden is wel vereist).

Harold Zoet zegt: “De wolvenpopulatie breidt snel uit en het aantal incidenten groeit even snel. Sinds dag één van mijn aanstelling als Gedeputeerde ben ik bezig met een lobby om dit probleem op de agenda te krijgen en ik ben blij dat er nu een landelijk wolvenplan ligt. Ook de verlaging van de beschermingsgraad vanuit de EU is een goede stap, maar we zijn er nog niet.”

Gunstige staat van instandhouding

“Nu wordt in kaart gebracht wat de ‘gunstige staat van instandhouding’ is voor Nederland. Tegelijkertijd proberen we dat samen met de landen om ons heen vast te stellen, want dan is die staat veel eerder bereikt – en wolven houden zich niet aan landsgrenzen. In landen als Frankrijk, Oostenrijk en Zweden is de gunstige staat van instandhouding al bereikt en kunnen ze beheren om de openbare veiligheid te kunnen garanderen. Daar moeten we in Nederland ook naartoe.”

Wolvenwebinar gratis voor premium- en Paardenkrant abonnees

Bijna dagelijks zijn wolven in het nieuws en houden ze de gemoederen bezig. Ook paardenhouders maken zich grote zorgen, blijkt uit de enquête die we onlangs plaatsten op Horses.nl.

In de politiek gebeurt van alles, maar hoe staat het er nu precies voor? Welk beleid kunnen we verwachten en wanneer? Wat zijn de laatste inzichten rond het beschermen van vee, en paarden?

In het webinar ‘De wolf is er- en nu?’ op donderdag 20 februari om 19.30 uur proberen we duidelijkheid te verschaffen. Dit webinar is voor premium- en Paardenkrantabonnees gratis, maar aanmelden is wel vereist.

Bron: Horses.nl